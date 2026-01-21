Ovo je jedan od najstrašnijih mostova na svijetu: Vozači tijekom vožnje imaju napad panike

Jedan od najstrašnijih mostova na svijetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za mnoge vozače predstavlja ozbiljan psihološki izazov.

Riječ je o Lake Pontchartrain Causewayu, najdužem neprekinutom mostu iznad vode na svijetu, na kojem neki vozači tijekom vožnje doživljavaju napadaje panike, a u ekstremnim slučajevima za siguran povratak s mosta potrebna im je i policijska pratnja, piše Mirror.

Do 2011. držao Guinnessov rekord

Most je dug gotovo 39 kilometara, a sastoji se od dva paralelna kolnika koji povezuju mjesta Metairie i Mandeville u saveznoj državi Louisiani. Izgrađen je sredinom prošlog stoljeća, u razdoblju ubrzanog širenja New Orleansa, kako bi se osigurala brža i učinkovitija prometna veza preko jezera Pontchartrain.

Unatoč svojoj impresivnoj duljini, prvi dio mosta dovršen je u svega 14 mjeseci, što ga i danas svrstava među iznimna inženjerska postignuća. Svake godine preko njega prijeđe oko 12 milijuna vozila, no unatoč svakodnevnoj upotrebi, reputacija jednog od najzastrašujućih mostova u Sjedinjenim Državama ne jenjava.

Vožnja preko mosta u povoljnim vremenskim i prometnim uvjetima traje otprilike 30 minuta. Južni kolnik prema Mandevilleu podliježe naplati cestarine, a sigurnost na cijeloj dionici nadziru posebna policijska jedinica Causeway Police i Motorist Assistance Patrol, koji interveniraju u slučaju prometnih nesreća, guste magle ili vozača koji zbog straha nisu u stanju nastaviti vožnju.

Duž mosta postoje točke na kojima je moguće okrenuti vozilo i vratiti se, no do njih se ne može doći samostalno. Vozači koji shvate da ne mogu nastaviti moraju pričekati policijsku pratnju koja ih sigurno vodi do mjesta za okretanje.

Do 2011. godine Lake Pontchartrain Causeway držao je Guinnessov rekord kao najduži most iznad vode na svijetu. Nakon otvaranja kineskog mosta Qingdao Jiaozhou Bay, Guinnessova knjiga rekorda podijelila je kategoriju pa je američki most zadržao titulu najdužeg neprekinutog mosta iznad vode, dok je kineski preuzeo rekord po ukupnoj duljini.

Vozači u vožnji imaju napadaje panike

Iako je tehnički impresivan, mnogi vozači opisuju prelazak mosta kao izuzetno neugodno iskustvo. Na dijelu dugom oko 13 kilometara kopno u potpunosti nestaje iz vidokruga s obje strane, što stvara snažan osjećaj izoliranosti i dezorijentacije. Upravo taj dio mnogi navode kao najstrašniji.

Most je više puta uvršten na popise najstrašnijih mostova na svijetu, uključujući i one BBC-ja, a brojna osobna svjedočanstva dijele se na društvenim mrežama i forumima. Pojedini vozači opisuju trenutke u kojima su se nebo i voda stopili u istu boju pa su imali osjećaj kao da voze kroz oblake, dok su drugi priznali da su tijekom oluja ili guste magle doživjeli snažne napadaje panike.

Jedan vozač ispričao je kako se jedva uspio dokopati mjesta za okretanje uz pomoć drugih sudionika u prometu, nakon čega je policajac procijenio da nije sigurno da nastavi vožnju te je pozvao njegove prijatelje da dođu po njega. "Rekao mi je da većina ljudi ne stigne ni do polovice mosta", prisjetio se.

Za neke je, međutim, prelazak mosta postao rutina. Jedan korisnik prisjetio se kako mu je kao djetetu vožnja preko mosta u zalazak sunca izgledala poput puta prema kraju svijeta, dok mu danas predstavlja tek još pola sata uobičajenog dana.

