Ovo su koraci koje trebate slijediti ako proklizavate na ledu tijekom vožnje

Zimski uvjeti vožnje donose brojne izazove, a poledica i snijeg na kolniku predstavljaju značajan sigurnosni rizik. Gubitak kontrole nad vozilom uslijed proklizavanja može nastupiti iznenada, no stručnjaci za sigurnost prometa naglašavaju da smirena i ispravna reakcija vozača može spriječiti prometnu nesreću.

S obzirom na meteorološka upozorenja o niskim temperaturama i opasnosti od zaleđenih prometnica, ključno je poznavati ispravne postupke u takvim opasnim situacijama, piše Express.

Smjernice za sigurnu vožnju

Osnovni preduvjet za ispravno reagiranje jest zadržati smirenost. Panične reakcije, poput instinktivnog i naglog pritiskanja kočnice, najčešća su pogreška koja dovodi do potpunog gubitka kontrole. Naglim kočenjem na zaleđenoj podlozi dolazi do blokade kotača, čime vozilo postaje neupravljivo. Stoga je prvi ispravan korak postupno otpuštanje papučice gasa. Tako se brzina smanjuje bez naglih promjena, što omogućuje pneumaticima ponovno uspostavljanje prianjanja s kolnikom.

Nakon otpuštanja papučice gasa, potrebno je usredotočiti se na upravljanje vozilom. Osnovno je pravilo okretati upravljač u smjeru zanošenja stražnjeg dijela vozila. Primjerice, ako stražnji dio vozila proklizava udesno, upravljač je potrebno lagano i bez naglih pokreta okrenuti također udesno.

Pokreti upravljačem moraju biti smireni i kontrolirani kako bi se izbjeglo izazivanje novog zanošenja. Jednako je važno usmjeriti pogled u željenom smjeru kretanja, a ne prema potencijalnoj prepreci jer vozač instinktivno usmjerava vozilo prema točki u koju gleda. Kada se vozilo počne stabilizirati, potrebno je postupno vraćati upravljač u neutralan položaj.

U situaciji kada je kočenje neizbježno, način postupanja ovisi o prisutnosti ABS (Anti-lock Braking System) sustava u vozilu. Kod vozila opremljenih ABS-om, potrebno je odlučno i snažno pritisnuti papučicu kočnice te zadržati pritisak. Pulsiranje papučice signal je ispravnog funkcioniranja sustava koji sprječava blokadu kotača i time omogućuje zadržavanje upravljivosti.

Kod starijih vozila bez ABS-a, primjenjuje se tehnika takozvanog "pulsirajućeg kočenja". Ona podrazumijeva kratke i brze pritiske na papučicu kočnice, čime se oponaša rad ABS-a i sprječava blokiranje kotača koje bi rezultiralo potpunim gubitkom kontrole nad vozilom.

Prevencija za sigurnost

Premda je poznavanje tehnika ispravljanja vozila ključno, najbolja strategija jest prevencija proklizavanja. Brzinu kretanja nužno je prilagoditi uvjetima na kolniku, što zimi podrazumijeva vožnju znatno sporiju od propisanih ograničenja. Potrebno je održavati znatno veći sigurnosni razmak u odnosu na vozilo ispred, s obzirom na to da se zaustavni put na zaleđenoj podlozi može produžiti i do deset puta.

Treba izbjegavati sve nagle radnje poput ubrzavanja, kočenja ili promjene smjera. Prije početka vožnje, vozilo je potrebno temeljito očistiti od snijega i leda sa svih staklenih površina, krova i svjetlosne signalizacije.

Posebnu pozornost valja obratiti na takozvani "crni led" – tanak i proziran sloj leda koji je na asfaltnoj podlozi gotovo nevidljiv. Najčešće se formira na objektima poput mostova i nadvožnjaka te na dionicama cesta koje su u sjeni. Ako je kolnik ispred vas neuobičajeno sjajan, a zvuk kotrljanja guma je utihnuo, postoji velika vjerojatnost da se krećete po ledu. U tom je slučaju nužno postupno smanjiti brzinu i izbjegavati bilo kakve nagle manevre.

Vožnja u zimskim uvjetima zahtijeva maksimalnu koncentraciju i adekvatnu pripremu vozila. Opremljenost vozila kvalitetnim zimskim pneumaticima s minimalnom dubinom profila od četiri milimetra nije samo zakonska obveza, već i temeljni preduvjet sigurnosti. U slučaju izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta, kao što je ledena kiša koja stvara opasnu poledicu, najrazboritija je odluka odgoditi putovanje dok zimske službe ne osiguraju prohodnost cesta. Sigurnost vozača i svih ostalih sudionika u prometu mora biti prioritet.

