Mogu biti jako korisne: Ovih 30 važnih stvari uvijek treba imati u autu

Neočekivane situacije na cesti, od probušene gume usred ničega do iznenadnog kvara ili prometnog zastoja, mogu se dogoditi svakome. Iako se nadamo da se nikada nećemo naći u takvim okolnostima, razlika između manje neugodnosti i ozbiljne krize često leži u pripremi.

Neki od nas ne drže apsolutno ništa u prtljažnicima automobila, dok drugi imaju dovoljno stvari spakiranih da bi mogle živjeti u vozilu tjednima, piše Lifehacker.

Dobro opremljen automobil pruža sigurnost i mir, znajući da imate sve što je potrebno za rješavanje većine problema ili barem za sigurno i udobno čekanje pomoći.

Bilo da se radi o svakodnevnoj vožnji na posao ili dugom putovanju, ovih 30 predmeta mogu se pokazati neprocjenjivima kada se najmanje nadate.