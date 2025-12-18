FREEMAIL
SJEĆATE LI SE? /

Sanja Doležal nekad i sad: Pogledajte kako se mijenjalo lice čiji je glas obilježio generacije

Foto: Igor Kralj/pixsell
Sanja Doležal (62) jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske glazbene scene, pjevačica čiji je glas obilježio odrastanje brojnih generacija i ostavio neizbrisiv trag u domaćoj pop-kulturi.
1 /24
Sanja Doležal (62) jedno je od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene, a publika je pamti kao zaštitno lice Novih fosila i glas bez kojeg je teško zamisliti zlatno razdoblje hrvatskog popa. Karijeru je započela krajem 80-ih, a hitovi poput Ja sam za ples, Milena i Za dobra stara vremena obilježili su generacije.

Osim po glazbi, Sanja je kroz godine privlačila pažnju i svojim izgledom. Od mladenačke djevojke s bujnom kosom i vedrim osmijehom do elegantne, samouvjerene žene, njezina transformacija bila je prirodna i nenametljiva. Uvijek je isticala da joj je važnije kako se osjeća nego kako izgleda, no publika se slaže – Sanja s godinama izgleda sve bolje.

I nakon velikih životnih izazova, uključujući gubitak supruga Nenada Šarića, Doležal je ostala snažna, aktivna i prisutna u javnosti, a njezina energija i danas oduševljava publiku svih generacija.

18.12.2025.
12:13
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Sanja Doležal
