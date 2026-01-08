Stručnjaci savjetuju: Ovako ćete najbrže ukloniti led i mraz s automobila

Niske temperature tijekom zimskih mjeseci donose brojne izazove, uključujući zaleđena stakla na vozilima te opasno skliske prilaze i nogostupe.

Suočavanje sa zaleđenim površinama zahtijeva adekvatan pristup kako bi se osigurao siguran odlazak od kuće. Pravilno postupanje ključno je za zaštitu osobne sigurnosti, kao i sigurnosti putnika i pješaka, piše Express.

Foto: Shutterstock

Alternativna sredstva za otapanje leda

Prije primjene komercijalnih kemijskih sredstava, preporučuje se razmotriti rješenja dostupna u kućanstvu. Jedna od učinkovitih i cjenovno pristupačnih alternativa soli jest otopina koju je moguće samostalno pripremiti.

U posudu ulijte otprilike dvije litre tople vode, dodajte šest kapi deterdženta za pranje posuđa i oko 60 mililitara medicinskog alkohola (izopropil alkohol). Ova tekućina, kada se nanese na zaleđenu površinu, brzo otapa led i sprječava njegovo ponovno stvaranje. Alkohol posjeduje znatno nižu točku ledišta od vode, što ga čini idealnim sastojkom za otapanje postojećeg i sprječavanje novog leda.

Uz navedenu kombinaciju, postoje i druge jednostavne DIY opcije. Otopina octa i vode u omjeru tri prema jedan može biti korisna, posebice na staklenim površinama automobila, dok soda bikarbona raspršena po ledu djeluje slično kao sol, ali uz znatno manji stupanj agresivnosti prema betonskim površinama.

U određenim situacijama nije nužno otopiti led, već je dovoljno osigurati siguran prijelaz. U tu se svrhu može učinkovito koristiti mačji pijesak. Iako ne posjeduje svojstva otapanja, njegova zrnata struktura povećava trenje na skliskim površinama, čime se značajno smanjuje rizik od padova i proklizavanja guma na vozilima. Dovoljno ga je raspršiti po zaleđenom prilazu ili stazi. Sličan učinak postiže se primjenom pepela ili običnog pijeska. Navedena metoda predstavlja brzo i ekonomično rješenje, prikladno za hitne situacije koje zahtijevaju neodgodiv polazak.

Foto: Shutterstock

Preventivne mjere za sprječavanje nastanka leda

Najučinkovitiji pristup problemu leda jest prevencija njegovog formiranja. Prekrivanje vjetrobranskog stakla vozila tijekom noći može značajno skratiti vrijeme pripreme za polazak. U tu svrhu mogu se koristiti specijalizirani prekrivači, no adekvatnu zaštitu pružaju i alternativni materijali poput kartona ili deblje tkanine.

Tako se sprječava izravno stvaranje leda na staklu, a jutarnja priprema svodi se na jednostavno uklanjanje prekrivača. Za zaštitu bočnih retrovizora mogu se iskoristiti manji komadi tkanine ili namjenske navlake kako bi se spriječilo nakupljanje mraza.

Iako je sol najpoznatije sredstvo za otapanje leda, njezina uporaba na kućnim prilazima i stepeništima od betona ili pločica može biti vrlo štetna. Kuhinjska ili industrijska sol izrazito je agresivna i može uzrokovati ozbiljna oštećenja, poput pucanja i propadanja betona već nakon jedne zime. Također može nagristi fuge na pločicama. Umjesto soli, preporučuje se upotreba magnezijevog klorida. Ovo je sredstvo znatno sigurnije za okoliš, kućne ljubimce i većinu površina, a zadržava učinkovitost i na vrlo niskim temperaturama, do -15 stupnjeva Celzija.

