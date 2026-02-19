FREEMAIL
DOBRO GA POZNAJU

Belgijci se 'dive' Maksimiru, a Dinamovoj su zvijezdi dali zanimljiv nadimak

Foto: MARKO PERKOV/AFP/Profimedia

Zanimljiv tekst je objavio belgijski, točnije, limburški portal HBVL

19.2.2026.
11:16
Sportski.net
MARKO PERKOV/AFP/Profimedia
Dinamo na Maksimiru od 18:45 dočekuje belgijski Genk u borbi za osminu finala Europske lige. Zanimljiv tekst je objavio belgijski, točnije, limburški portal HBVL (Limburg je pokrajine iz koje je Genk).

Novinar Marnik Geukens nazvao je Maksimir "Istočnim Blokom". "Nagrizen zubom vremena i djelomično zatvoren nakon potresa prije šest godina, sada je konačno spreman za rušenje. Pravi nogometni hram trebao bi se iz ruševina izdići za nekoliko godina. U međuvremenu, novi stadion u Kranjčevićevoj, kapaciteta preko 11 000 mjesta, postat će Dinamov domaći teren na nekoliko godina tijekom izgradnje", piše Belgijac.

Zanimljivo je da su belgijski novinari prozvali Dinamovog napadača Belju Strupar Light. Belju vide kao najveću opasnost Dinama, a Branko Strupar je istinska legenda Genka kao i bivši napadač Dinama. Zanimljivo, skauti Genka pratili su Belju dok je bio u Rapidu pa su dobro upoznati s njegovim kvalitetama.

"Velik, snažan, dobre tehnike, teško ga je izbaciti iz igre i ima vještinu zabijanja. Ali zvao bi ga 'Strupar Light', jer je Brankova tehnika šutiranja bila jedinstvena", piše belgijski novinar.

DinamoEuropska LigaGenkBranko Strupar
