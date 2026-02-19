FREEMAIL
Dinamu sudi dobro poznati sudac: Tko je Meler kojeg su istukli u Turskoj?

Dinamu sudi dobro poznati sudac: Tko je Meler kojeg su istukli u Turskoj?
Zbog incidenta je Turski nogometni savez privremeno suspendirao natjecanje, a osude su stigle iz cijelog nogometnog svijeta

19.2.2026.
10:27
Sportski.net
Zagrebački Dinamo u važnoj europskoj utakmici protiv Genka vodit će sudac čije je ime posljednjih godina poznato i izvan nogometnih okvira. Pravdu će dijeliti Halil Umut Meler (38), jedan od najuglednijih turskih sudaca i nositelj FIFA-ine značke, koji redovito sudi utakmice Lige prvaka i Europske lige.

Meler je dobro poznat i hrvatskoj nogometnoj javnosti. U studenom 2021. sudio je kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Crne Gore (3:2), u kojoj je nakon VAR intervencija donio dvije važne odluke u korist Hrvatske. Vodio je i susrete Lige nacija, a u veljači 2021. bio je glavni sudac na Maksimiru u utakmici šesnaestine finala Europske lige u kojoj je Dinamo pobijedio FC Krasnodar s 1:0. Bio je i dio sudačke postave na Europskom prvenstvu 2024. godine.

Ipak, njegovu karijeru obilježio je događaj iz prosinca 2023. Nakon utakmice turske Süper Lige između MKE Ankaragücü i Çaykur Rizespor (1:1), tadašnji predsjednik Ankaragücüa Faruk Koca utrčao je na teren i udario Melera šakom u lice. Sudac je pao na tlo, a potom je uslijedilo dodatno naguravanje i udarci.

Meler je završio u bolnici s prijelomom jagodične kosti i hematomom oko oka. Zbog incidenta je Turski nogometni savez privremeno suspendirao natjecanje, a osude su stigle iz cijelog nogometnog svijeta, uključujući i predsjednika FIFA-e Gianni Infantino.

Sudski epilog uslijedio je 2024. godine. Faruk Koca doživotno je izbačen iz nogometa, a osuđen je na tri godine i sedam mjeseci zatvora zbog namjernog nanošenja ozljeda službenoj osobi. Klub je kažnjen novčano i s pet utakmica igranja bez publike. Koca se nakon incidenta povezivao s mogućom kupnjom hrvatskog prvoligaša NK Istra 1961, no do realizacije tog posla nije došlo.

Unatoč teškim ozljedama i prijetnjama koje je primio, Meler se na teren vratio 34 dana nakon napada. Nastavio je suditi na najvišoj razini, uključujući i utakmice Lige prvaka

