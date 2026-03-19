Ušli u elitu pa šokirali načinom slavlja: Navijači nisu mogli vjerovati

Nogometaši ADO Den Haaga izborili su povratak u nizozemsku Eredivisie prvi put nakon 2021. godine, ali umjesto same utakmice, pažnju javnosti ukrala je potpuno bizarna proslava na travnjaku.

Den Haag je minimalnom pobjedom 1:0 protiv Jong FC Utrechta osigurao promociju. I dok su navijači slavili veliki povratak među najbolje, prava priča tek je slijedila.

U središtu pozornosti našao se stoper Diogo Tomas, jedan od ključnih igrača u pohodu na promociju. No, ono što je uslijedilo tijekom njegovog intervjua šokiralo je nogometnu javnost.

Umjesto klasičnih izjava, Tomas je pred kamere izašao u sunčanim naočalama s cigarom u ustima i pivom u ruci. Tijekom razgovora bez problema je povlačio dim, ispijao pivo i odgovarao na pitanja u potpuno opuštenom, gotovo kaotičnom tonu.

Na pitanje o svojoj popularnosti samo je kratko poručio:

"Ja sam to što jesam."

Još veću pažnju izazvao je odgovor o budućnosti, kada je u svom stilu rekao kako ne zna gdje će igrati sljedeće sezone, ali da će “Tomas sigurno biti negdje”.

U jednom trenutku, u euforiji slavlja, bez zadrške je poručio i koliko mu znači momčad: spreman je, kako kaže, “ići u rat” s njima.

Cijeli prizor ubrzo je postao viralan, a društvene mreže preplavili su komentari.

Mnogi su istaknuli kako je riječ o jedinstvenom liku, od priča o njegovom nekadašnjem životu u kamp-kućici do usporedbi s filmskim mafijašima. Neki su ga nazvali i “nizozemskim Afromanom”, dok su drugi zaključili kako nogometu napokon treba više takvih osobnosti, umjesto “ispeglanih” izjava.

