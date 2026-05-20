Stigao je neželjeni gost i doveo još manje poželjnu pratnju: Ministrica izgubila živce

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Grenland, Jeff Landry, započeo je svoj prvi posjet ovom arktičkom otoku, kako bi pokušao izgraditi veze i steći "prijatelje". "Ovdje sam jednostavno kako bih gradio odnose, gledao, slušao i učio", rekao je Landry nakon što je u ponedjeljak izašao iz službenog američkog zrakoplova u glavnom gradu Grenlanda, Nuuku, piše BBC.

Posjet Trumpovog izaslanika dirnuo je, čini se, Grenlanđane "u živac": Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen ponovio je da njegova zemlja "nije na prodaju", a neki građani hladno su reagirali na Landryja.

Nije pomoglo ni što je Landry u pratnji doveo američkog liječnika. Gospodin je za dansku mrežu TV2 izjavio da se dobrovoljno javio "kako bi procijenio medicinske potrebe" na Grenlandu. Možda to i ne bi bilo toliko neobično da Grenland nema ministricu zdravstva - Annu Wangenheim koja je ocijenila taj potez "duboko problematičnim".

Trump je u veljači najavio da šalje američki bolnički brod na Grenland, što je grenlandski čelnik glatko odbio.

'Crvena linija nije se promijenila'

Landry dolazi na Grenland usred napora za rješavanje diplomatske krize koju je Trump izazvao kada je zaprijetio da će anektirati Grenland. Landry, koji je ujedno i guverner Louisiane, otputovao je u maloj pratnji na poslovni samit i prisustvovat će otvorenju nove zgrade američkog konzulata. Nakon što je imenovan na mjesto izaslanika u prosincu 2025., Landry je rekao da mu je američki predsjednik rekao da "ode tamo i stekne gomilu prijatelja".

Kontroverzno je to što se njegov posjet odvija bez službenog poziva i dok se nastavljaju osjetljivi razgovori s visokim ulozima između SAD-a, Danske i Grenlanda. U ponedjeljak su se Landry, koji inzistira da je u posjetu u misiji dobre volje, i američki veleposlanik u Danskoj Ken Howery sastali s Nielsenom.

"Jasno smo ponovili da narod Grenlanda nije na prodaju i da Grenlanđani imaju pravo na samoodređenje", rekao je kasnije premijer novinarima. Nielsen je istaknuo "dobar ton" sastanka, ali je naglasio da neće biti paralelne rasprave dok se nastavljaju razgovori na najvišoj razini.

Grenlandski ministar vanjskih poslova, Mute Egede, također je rekao da SAD nije odustao od svojih ciljeva za stjecanjem teritorija. "Imamo svoju crvenu liniju. Polazna točka Amerikanaca također se nije promijenila“, rekao je Egede, prema Agence France-Presse.

'Trump je Grenland stavio na kartu'

Nakon što je Trump isključio mogućnost zauzimanja otoka silom, osnovana je "radna skupina" za rješavanje spora. Iako su se napetosti nedavno smirile, dogovor između zemalja još nije postignut. SAD u međuvremenu traži veću vojnu prisutnost.

Landry je u utorak pred novinarima sugerirao da su prethodne američke administracije zanemarivale Grenland. "Prije Donalda Trumpa, Sjedinjene Države su ignorirale Grenland", rekao je. Na pitanje novinara, želi li Trump još uvijek da Grenland postane dio SAD-a, odgovorio je: "Morat ćete sami razgovarati s predsjednikom."

"Kada je posljednji put neki visokopozicionirani diplomat došao na Grenland?", primijetio je Landry. "Koga je više briga za Grenlanđane od Trumpove administracije i predsjednika? Jer, čini se, prije predsjednika nikoga nije bilo briga. Grenland nije postojao sve dok ga Donald Trump nije stavio na kartu", dodao je.

Landry je tijekom svog posjeta uglavnom zauzeo pomirljiv ton, prema riječima Rasmusa Sindinga Søndergaarda, višeg istraživača američke vanjske politike na Danskom institutu za međunarodne studije. "Mislim da je to promjena taktike", rekao je. "Pristup je sada pokušati se sprijateljiti s ljudima, umjesto da ih se prisiljava."

'Tužno je'

Međutim, američki pritisak teško je opterećenje za 57.000 Grenlanđana i čini se da će njihovo pridobivanje ići teško. "Tek prije četiri mjeseca osjećali smo se vrlo ugroženima od SAD-a, tako da vrijeme nije prikladno", rekla je bivša grenlandska političarka Maliina Abelsen, koja smatra da je Landry trebao pričekati. "Ne sviđa mi se kako pokušavaš [zaobići] diplomaciju i ući na glavna vrata", dodala je.

Aqqaluk Lynge, autor i bivši predsjednik Inuitskog cirkumpolarnog vijeća, kaže da "sada postoji puno nepovjerenja". "Tužno je što smo imali prekrasan odnos s ljudima u SAD-u, posebno s autohtonim stanovništvom", rekao je.

Landry će u četvrtak prisustvovati otvorenju nove zgrade američkog konzulata, modernog nebodera u središtu Nuuka, kojeg neki mještani nazivaju "Trumpovi tornjevi". Naaja H. Nathanielsen, grenlandska zastupnica i bivša ministrica gospodarstva, rekla je da neće prisustvovati te dodala da situacija ostaje izazovna. "Landry je zadužen pomoći predsjedniku da stekne Grenland. To je razlog zašto je ovdje da 'sluša' i posjeti, a to je samo po sebi, mislim, još uvijek vrlo ozbiljno", zaključila je.