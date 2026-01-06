Analitičar otkriva što bitka za Grenland znači za Hrvatsku: 'Članstvo nam je bilo jamstvo'

'AKO TO NAPRAVE, SVEMU JE KRAJ' /

Borba za Grenland u punom je jeku - barem onom verbalnom. Europski čelnici stali su uz Dansku! Odgovorili su SAD-u da Grenland pripada njegovom narodu, a o budućnosti odlučuju Danska i Grenland. Ni Donald Trump ne odustaje, unatoč upozorenjima da bi time mogao uništiti cijeli zapadni sigurnosni sustav.

"Reći ću samo ovo - Grenland nam treba zbog nacionalne sigurnosti", rekao je Trump i uzrokovao kaos.

Sjevernoatlanstski savez koji postoji 77 godina, s 32 članice i jednim najvažnijim člankom 5- napad na jednu članicu je napad na sve. A što ako SAD prijeti drugoj NATO zemlji. Za Dansku čiji je Grenland autonomni dio- sve je jasno.

'Tada je svemu kraj'

"Ako bi Sjedinjene Američke Države odlučile vojno napasti neku drugu članicu NATO-a, tada je svemu kraj. To uključuje i NATO, a time i sigurnosni poredak koji postoji još od kraja Drugoga svjetskog rata", kazala je Mette Frederiksen, danska premijerka.

Premijer Grenlanda poručio je Trumpu da ne može samo tako uzeti njihovu zemlju. Potporu su im dali europski čelnici, njih šestero je u zajedničkoj izjavi oštro poručilo da o budućnosti zemlje može odlučivati samo Danska i Grenland. Te pozvali američke saveznike na prijateljski dijalog.

"To je težak zadatak, zahtijevat će dobru volju sa svih strana, ali želio bih da Washingtonu bude jasno da svaki pokušaj razbijanja ili potkopavanja biti NATO-a, Sjevernoatlantskog saveza, vjerojatno neće biti prihvaćen ni u jednoj europskoj zemlji", napomenuo je Donald Tusk.

'Klimavi NATO problem za našu regiju'

"Problem kod NATO-a je što je SAD uvijek bio ultimativni jamac sigurnosti", kaže Božo Kovačević i dodaje: 'Europa bi trebala smoći političke volje o formiranju samostalnog europskog stupa unutar NATO-a ili europski NATO savez'.

"Klimavi NATO može biti i problem i u našoj regiji", kaže Kovačević.

"Što se tiče Hrvatske, članstvo, kao i Slovenije je bilo jamstvo da se scenarij iz 90-tih ne može ponoviti. Ako NATO ne bude funkcionirao to znači da toga jamstva više nema", smatra Kovačević. Više u prilogu Andrijane Čičak Božić.