Svijet vrije? Gjenero: 'Ako Trump ne napravi korak nazad, onda je sve vrlo opasno'

Nakon što je amemerički predsjednik Donald Trump otvoreno je progovorio o aneksiji Grenlanda, uslijedila je zajednička reakcija europskih čelnika – Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske – koji su poručili da „Danska i Grenland, i samo oni, odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda“.

O tome što ovakva retorika između saveznika unutar NATO-a znači, je li na horizontu ikakav rascjep, razgovarali smo s političkim analitičarem Davorom Gjenerom, kojeg smo pitali i koliko su poremećeni odnosi unutar naše regije s obzirom na to da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otvoreno govori da su Zagreb, Priština i Tirana stvorili vojni savez usmjeren prema Srbiji.

Na pitanje je li na pomolu rascjep u NATO-u, Gjenero umiruje i kaže da misli da nije.

'Ako Trump ne napravi korak nazad, bit će vrlo opano'

„Mislim da Trump neće napraviti korak natrag, ali ako ga ne bi napravio, onda je sve vrlo opasno. Predsjednik Trump ne razmišlja u okvirima multilateralizma i dugoročnih savezničkih odnosa, nego u okvirima trgovačkih aranžmana i to je nešto gdje će morati učiti. Međutim, on izgleda ima sposobnost učenja jer smo vidjeli kako je ipak promijenio svoju inicijalnu poziciju prema Ukrajini – na početku je to izgledalo užasno, a sada izgleda u okvirima normalnoga“, navodi Gjenero.

Dodaje i da je Trump u nekim aspektima uvjerljiviji od drugih te da se nada da će napraviti korak natrag vezano uz Grenland.

„Ne postoji nikakav racionalan razlog da bi se to dovelo u pitanje, a bez NATO saveza postaju upitni i američki interesi u Europi, a oni nisu nestali smjenom administracija“, navodi.

'Nema razloga za promjenom suvereniteta Grenlanda'

Nastavlja da Grenland treba Trumpu, ali i da Europa treba Ameriku kao saveznika na Grenlandu te da ne postoji nikakav razlog da bi se zbog toga mijenjao suverenitet nad Grenlandom.

„Treba napraviti dobar multilateralni ugovor o sigurnosti koji će zadovoljiti i europske i američke interese. To nije tako komplicirano napraviti i to bi bio još jedan korak prema slanju vrlo ozbiljne poruke Putinu i Rusiji da tip rušenja međunarodnog poretka, u koji se ona upustila općom agresijom na Ukrajinu, nije nešto što će biti nagrađeno. Postoji razlika između američkog i europskog temeljnog stajališta u odnosu prema Rusiji. Europa želi poraz Rusije u Ukrajini, Trump ne želi poraz, nego način koji će spriječiti da se Rusija potpuno pretvori u opasnu nereguliranu silu te da se počne ponašati kao Njemačka u kasnijim fazama nakon Versajskog mira i to je okvir unutar kojeg se Europa i Amerika moraju dogovoriti. Sve to mora biti na stolu i sve to mora biti riješeno, jer dok nije sve riješeno, nije ništa riješeno“, govori Gjenero.

'Hrvatska nije u nelagodnoj situaciji'

O odnosima u regiji, na pitanje treba li se Hrvatska osjećati nelagodno, kaže da mi nismo u nelagodnoj situaciji i navodi razloge.

„Hrvatska je solidna, stabilna država oslonjena na srednju Europu, a Vučić je nakon hapšenja Madura upao u krizu koja ima i psihijatrijske aspekte. Vučić je jedan od onih o kojima ne mogu govoriti samo politolozi kao o političkim akterima. On je u evidentnom strahu okrenuo retoriku svojih medijskih Kerbera koji su počeli najprije slaviti Trumpa nakon intervencije protiv Madura, tvrdeći da je to dokaz da je sad Rusija jača nego ikad i da Rusija sada ima mogućnost više, da se uspostavlja multipolarni poredak i da će Rusija moći napraviti više za Srbiju nego dosad“, kaže.

Nastavlja da se „nakon njegovog paničnog nastupa“ potpuno promijenila retorika.

'Vučić se počeo panično bojati NATO-a'

„Postala je izrazito ne samo američka, nego i antitrumpovska. Očito je da su proradile reminiscencije na ’99. i da se Vučić počeo panično bojati NATO saveza, budući da ne smije govoriti o drugima, onda govori o Hrvatskoj, Albaniji i Kosovu.“, smatra Gjenero.

Postoji li scenarij da se vlast u Srbiji promijeni – Gjenero kaže da ne postoji opozicija da bi se to dogodilo.

„Da postoji racionalna opozicija u Srbiji, već bi se valjao po podu. On se jest počeo valjati po ulicama, ali se onda konstatiralo da nema političke alternative i on se počeo polako vraćati u sedlo. Ja se bojim da bi s intenzivnom izbornom prijevarom on svejedno mogao dobiti izbore koji će vjerojatno biti krajem godine ili početkom 2027.“, smatra Gjenero.

Ponavlja da ne postoji alternativa Vučiću – niti ozbiljan demokratski kandidat za predsjednika Republike, niti struktura koja bi se mogla suprotstaviti njegovoj, ne više stranci, nego personaliziranom pokretu koji on stvara kao autoritarni vođa.

