Europa odgovorila Trumpu: 'Grenland pripada njegovim ljudima!'

Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske upravo su izdali zajedničku izjavu o Grenlandu u kojoj tvrde da arktički teritorij pripada Danskoj.

"Danska i Grenland, i samo oni, odlučuju o pitanjima koja se tiču ​​Danske i Grenlanda", stoji u poruci.

"Arktička sigurnost ostaje ključni prioritet za Europu i od presudne je važnosti za međunarodnu i transatlantsku sigurnost. NATO je jasno dao do znanja da je arktička regija prioritet te da europski saveznici pojačavaju svoje djelovanje.

Mi i mnogi drugi saveznici povećali smo svoju prisutnost, aktivnosti i ulaganja kako bismo Arktik održali sigurnim i odvraćali protivnike. Kraljevina Danska - uključujući Grenland - dio je NATO-a.

Sigurnost na Arktiku stoga se mora osiguravati zajednički, u suradnji s NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Države, uz poštivanje načela Povelje UN-a, uključujući suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nepovredivost granica.

To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti. Sjedinjene Države ključan su partner u tom nastojanju, kao NATO saveznik i kroz obrambeni sporazum između Kraljevine Danske i Sjedinjenih Država iz 1951. godine.

Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", stoji u zajedničkoj izjavi.

Trump: 'Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti'

Podsjetimo, Donald Trump u razgovoru za NBC News rekao je da je "vrlo ozbiljan" u vezi s aneksijom Grenlanda i da je to potrebno za "nacionalnu sigurnost". Uslijedile su oštre reaKcije, a danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da bi američko posezanje za Grenlandom bio kraj NATO-a.

Inače, u Danskoj su za utorak, 6. siječnja, za 18 sati najavili sastanak Odbor za vanjsku politiku na kojem će raspraviti odnose Kraljevstva Danske sa SAD-om.

Sastanak iza zatvorenih vrata

Na sastanku će sudjelovati i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Kako navode danski mediji, neobično je da se odbor sastaje tako kasno. Sastanak će se održati u posebno osiguranoj sobi u palači Christiansborg umjesto u uobičajenoj sobi za sastanke odbora.

Ovdje članovi odbora uvijek ostavljaju svoje mobitele vani. Ali u posebno osiguranoj prostoriji nije im dopušteno unijeti ni šalicu kave. Također nema prozora.

Paralelno, danski danski mediji objavljuju zanimljivu objavu francuske vojske koju su protumačili kao izravnu poruku SAD-u.

Poruka Francuza kroz objavu na društvenim mrežama?

Francuzi su objavili fotografiju svojih vojnika na snijegu i na skijama. Napisali su: "Trebate pojačanje?"

Francuska vojska podijelila je objavu na X- u koju su mnogi u odjeljku komentara protumačili kao "drsku" reakciju na izjave Donalda Trumpa o Grenlandu.

POGLEDAJTE VIDEO Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'