Europa odgovorila Trumpu: 'Grenland pripada njegovim ljudima!'
Ovo je zajednička izjava Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske
Čelnici Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske, Velike Britanije i Danske upravo su izdali zajedničku izjavu o Grenlandu u kojoj tvrde da arktički teritorij pripada Danskoj.
"Danska i Grenland, i samo oni, odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", stoji u poruci.
"Arktička sigurnost ostaje ključni prioritet za Europu i od presudne je važnosti za međunarodnu i transatlantsku sigurnost. NATO je jasno dao do znanja da je arktička regija prioritet te da europski saveznici pojačavaju svoje djelovanje.
Mi i mnogi drugi saveznici povećali smo svoju prisutnost, aktivnosti i ulaganja kako bismo Arktik održali sigurnim i odvraćali protivnike. Kraljevina Danska - uključujući Grenland - dio je NATO-a.
Sigurnost na Arktiku stoga se mora osiguravati zajednički, u suradnji s NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Države, uz poštivanje načela Povelje UN-a, uključujući suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nepovredivost granica.
To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti. Sjedinjene Države ključan su partner u tom nastojanju, kao NATO saveznik i kroz obrambeni sporazum između Kraljevine Danske i Sjedinjenih Država iz 1951. godine.
Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", stoji u zajedničkoj izjavi.
Trump: 'Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti'
Podsjetimo, Donald Trump u razgovoru za NBC News rekao je da je "vrlo ozbiljan" u vezi s aneksijom Grenlanda i da je to potrebno za "nacionalnu sigurnost". Uslijedile su oštre reaKcije, a danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da bi američko posezanje za Grenlandom bio kraj NATO-a.
Inače, u Danskoj su za utorak, 6. siječnja, za 18 sati najavili sastanak Odbor za vanjsku politiku na kojem će raspraviti odnose Kraljevstva Danske sa SAD-om.
Sastanak iza zatvorenih vrata
Na sastanku će sudjelovati i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i ministar obrane Troels Lund Poulsen.
Kako navode danski mediji, neobično je da se odbor sastaje tako kasno. Sastanak će se održati u posebno osiguranoj sobi u palači Christiansborg umjesto u uobičajenoj sobi za sastanke odbora.
Ovdje članovi odbora uvijek ostavljaju svoje mobitele vani. Ali u posebno osiguranoj prostoriji nije im dopušteno unijeti ni šalicu kave. Također nema prozora.
Paralelno, danski danski mediji objavljuju zanimljivu objavu francuske vojske koju su protumačili kao izravnu poruku SAD-u.
Poruka Francuza kroz objavu na društvenim mrežama?
Francuzi su objavili fotografiju svojih vojnika na snijegu i na skijama. Napisali su: "Trebate pojačanje?"
Francuska vojska podijelila je objavu na X- u koju su mnogi u odjeljku komentara protumačili kao "drsku" reakciju na izjave Donalda Trumpa o Grenlandu.
