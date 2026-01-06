Danska saziva tajni sastanak, ne smije se unijeti ni šalica kave: Europa u panici?

Donald Trump u razgovoru za NBC News rekao je da je "vrlo ozbiljan" u vezi s aneksijom Grenlanda i da je to potrebno za "nacionalnu sigurnost".

Grenland je najveći otok na svijetu i poluautonomni teritorij Danske. S populacijom od 57.000 stanovnika, dio je Danske već 600 godina.

Također je osnivačica NATO-a i dom velike američke vojne baze, objavljuje Sky News. Smješten u Arktičkom krugu između SAD-a, Rusije i Europe, otok nudi jedinstvenu geopolitičku prednost koju SAD priželjkuju više od 150 godina.

To je još vrjednije kako se Arktik sve više otvara za brodarstvo i trgovinu.

Ideja o kupnji Grenlanda nije nova za Trumpa, koji ju je spomenuo kao mogućnost tijekom svog prvog mandata. No, od tada je ponovio korist koju bi to moglo imati za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Grenland posjeduje bogata nalazišta, ima rijetke zemne minerali potrebne za telekomunikacije, kao i uranij, milijarde neiskorištenih barela nafte i ogromne zalihe prirodnog plina. Mnoge od istih minerala trenutačno uglavnom isporučuje Kina.

Britanski ministar zdravstva Wes Streeting upozorio je Donalda Trumpa da pomišlja na vojnu okupaciju Grenlanda.

Udvostručenje podrške Grenlandu

U razgovoru za Sky News, rekao je: "Ujedinjeno Kraljevstvo i članice NATO-a udvostručuju podršku Grenlandu, njihovom pravu na samoodređenje, njihovom mjestu kao dijelu Kraljevine Danske i ulozi koju već imaju kao dio NATO saveza."

Nastavio je: "Dobra vijest za predsjednika Trumpa je da je Grenland već dio tima i igra svoju ulogu u obrani naše nacionalne sigurnosti kao Ujedinjenog Kraljevstva (danke op.a) i naše kolektivne sigurnosti. U vrijeme kada možemo vidjeti prijetnju sigurnosti članica NATO-a i saveza, posebno od Rusije, ali i od naših drugih protivnika, ovo nije vrijeme za destabilizaciju NATO-a i potkopavanje naše kolektivne sigurnosti."

Također je rekao da Starmer radi u "kolektivnom interesu" "globalne sigurnosti u sustavu temeljenom na pravilima, koji se, kako smo vidjeli, raspada pred našim očima".

Trumpov čovjek: 'Grenland treba biti dio SAD-a'

Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stephen Miller razgovarao je za CNN paralelno je nastavio inzistirati da "Grenland treba biti dio Sjedinjenih Država" i da se "nitko neće boriti... vojno oko budućnosti Grenlanda".

To je potaknulo danskog zastupnika Rasmusa Jarlova da dovede u pitanje Millerove komentare rekavši: "I on misli da se nećemo boriti da ga zadržimo? Pogriješio sam."

"Zar vi (SAD) nemate neke kompetentne ljude koje možete postaviti na čelo? Nekoga tko barem malo čita prije nego što odluči napasti saveznike i uništiti zapadni savez", dodao je.

'To bi bio kraj NATO-a'

I danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da bi američko posezanje za Grenlandom bio kraj NATO-a.

"Ako Sjedinjene Države odluče vojno napasti drugu zemlju NATO-a, onda bi sve stalo - to uključuje NATO i stoga sigurnost nakon Drugog svjetskog rata", rekla je Frederiksen za dansku televizijsku mrežu TV2.

Uputila je snažan poziv SAD-u da prestane s prijetnjama upućenim povijesno bliskom savezniku koji je "vrlo jasno rekao da nisu na prodaju".

"Apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland. Sjedinjene Države nemaju pravo anektirati nijednu od tri zemlje Commonwealtha", rekla je.

Sastanak o odnosima Danske i Grenlanda

U Danskoj su za utorak, 6. siječnja, za 18 sati najavili sastanak Odbor za vanjsku politiku na kojem će raspraviti odnose Kraljevstva Danske sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Na sastanku će sudjelovati i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Kako navode danski mediji, neobično je da se odbor sastaje tako kasno. Sastanak će se održati u posebno osiguranoj sobi u palači Christiansborg umjesto u uobičajenoj sobi za sastanke odbora.

Francuska poruka?

Ovdje članovi odbora uvijek ostavljaju svoje mobitele vani. Ali u posebno osiguranoj prostoriji nije im dopušteno unijeti ni šalicu kave. Također nema prozora.

Danski mediji također objavljuju zanimljivu objavu francuske vojske koju su protumačili kao poruku SAD-u.

Naime, Francuzi su objavili fotografiju svojih vojnika na snijegu i na skijama i u maskirnim odijelima primjerenima za zimske uvijete. Napisali su: "Trebate pojačanje?"

Francuska vojska podijelila je objavu na X- u koju su mnogi u odjeljku komentara protumačili kao "drsku" reakciju na izjave Donalda Trumpa o Grenlandu.

"Trebate pojačanje", piše u objavi, a ispod su jednostavno upotrijebili hashtag #sne. Inače, sne na danskom znači "snijeg".

U prilogu je slika francuskih vojnika na snijegu na vojnoj vježbi koja se održala u studenom 2025., ali objava je podijeljena jučer.

Nekoliko korisnika X-a u komentarima napominje da - da – Grenlandu treba pojačanje.

Inače, SAD na Greenlandu ima vojnu bazu.

