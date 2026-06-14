Na katamaranu je bilo 118 putnika, na jedrilici osmero: Iz Ministarstva otkrili detalje užasa kod Splita

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o tijeku koordinirane akcije traganja i spašavanja prema više osoba stradalih u teškoj pomorskoj nesreći, u području Splitskih vrata.

"Dojava o sudaru dva plovila u Lučkoj kapetaniji Split zaprimljena je danas, 14. lipnja u 11.34 sati, o čemu je informacija odmah proslijeđena u MRCC Rijeka, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima.

Temeljem dostupnih informacija, nešto prije 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće tvrtke i jedrilica francuske zastave, koja je potom i potonula.

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U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe s potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora.", priopćili su iz Ministarstva.

U površinsko traganje angažirana su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka, naveli su iz Ministarstva