Od gotovo odbijene vize do pet medalja: Ruskinja Meljnikova obilježila zagrebački EP

Angelina Meljnikova stigla je u Zagreb tek nakon administrativne neizvjesnosti, a Europsko prvenstvo u Areni Zagreb završila je kao njegova najuspješnija gimnastičarka. Hrvatska je, točnije naše Veleposlanstvo u Moskvi, u početku je odbilo zahtjev za vizu aktualnoj svjetskoj prvakinji i još nekolicini ruskih sportaša. Angelina Meljnikova javno je podržala predsjednika Rusije Vladimira Putina, a čak se kandidirala za njegovu stranku. Ukrajinci ju nazivaju "prvakinjom terora".

Nakon razgovora hrvatskih vlasti, Hrvatskog gimnastičkog saveza i Europske gimnastičke federacije odluka je djelomično promijenjena pa je Meljnikova ipak dobila dopuštenje za ulazak u zemlju. Ruski i bjeloruski gimnastičari u Zagrebu nastupaju bez nacionalnih obilježja. Portalu Net.hr je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija potvrdilo naknadno izdavanje vize za Meljnikovu.

Angelina Meljnikova Foto: Igor Kralj/PIXSELL/PIXSELL

Rasplet je za 26-godišnju Meljnikovu bio gotovo filmski. Nakon zlata u višeboju, osvojenog u četvrtak, u finalima po spravama postala je europska prvakinja na preskoku te dodala bronce na gredi i parteru. Tako je natjecanje završila s ukupno pet medalja.

U finalu preskoka nastupila je prva i odmah postavila rezultat koji ostale finalistice nisu uspjele nadmašiti. Za svoja dva skoka dobila je prosječnu ocjenu 14.166. Aktualna europska prvakinja Njemica Karina Schönmaier bila je druga sa 14.066, dok je Belgijanka Lisa Vaelen, jednako kao i godinu ranije, osvojila broncu s ocjenom 13.983.

Na dvovisinskim ručama slavila je 18-godišnja Njemica Helen Kevrić. Uvjerljivom izvedbom zaradila je 14.500 bodova i iza sebe ostavila dvije Talijanke. Elisa Iorio osvojila je srebro s ocjenom 14.333, a tek 16-godišnja Giulia Perotti broncu sa 14.233.

Još jedna šesnaestogodišnjakinja obilježila je finale na gredi. Francuskinja Elena Colas na svojem je prvom velikom seniorskom natjecanju osvojila europski naslov s ocjenom 13.933. Nakon bronce u višeboju, mlada Francuskinja nadmašila je talijansku zvijezdu Manilu Esposito, nekadašnju europsku prvakinju i osvajačicu olimpijske bronce na toj spravi. Esposito je s 13.800 osvojila srebro, a Meljnikova broncu s ocjenom 13.700.

Esposito je do zlata ipak došla na parteru, na kojem je za najbolju izvedbu dobila 13.700 bodova. Colas je još jednom potvrdila svoj veliki potencijal osvojivši srebro s 13.633, dok je Meljnikova rezultatom 13.566 uzela broncu i zaokružila iznimno uspješan nastup.