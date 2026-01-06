FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAZVAN IZVANREDNI SASTANAK /

Jesu li Francuzi upravo poslali prijetnju SAD-u? Vojnici u snijegu: 'Trebate pojačanje?

Jesu li Francuzi upravo poslali prijetnju SAD-u? Vojnici u snijegu: 'Trebate pojačanje?
×
Foto: Screenshot X Armée De Terre

Američki predsjednik je otvoreno rekao da je vrlo ozbiljan u vezi s aneksijom Grenlanda

6.1.2026.
12:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X Armée De Terre
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Danskoj su za utorak, 6. siječnja, za 18 sati najavili sastanak Odbor za vanjsku politiku na kojem će raspraviti odnose Kraljevstva Danske sa SAD-om. 

Na sastanku će sudjelovati i danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i ministar obrane Troels Lund Poulsen

Kako navode danski mediji, neobično je da se odbor sastaje tako kasno. Sastanak će se održati u posebno osiguranoj sobi u palači Christiansborg umjesto u uobičajenoj sobi za sastanke odbora.

Ovdje članovi odbora uvijek ostavljaju svoje mobitele vani. Ali u posebno osiguranoj prostoriji nije im dopušteno unijeti ni šalicu kave. Također nema prozora.

Podsjetimo, Donald Trump u razgovoru za NBC News rekao je da je "vrlo ozbiljan" u vezi s aneksijom Grenlanda i da je to potrebno za "nacionalnu sigurnost". Uslijedile su oštre reaKcije, a danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da bi američko posezanje za Grenlandom bio kraj NATO-a

"Ako Sjedinjene Države odluče vojno napasti drugu zemlju NATO-a, onda bi sve stalo - to uključuje NATO i stoga sigurnost nakon Drugog svjetskog rata", rekla je Frederiksen za dansku televizijsku mrežu TV2.

Paralelno, danski danski mediji  objavljuju zanimljivu objavu francuske vojske koju su protumačili kao izravnu poruku SAD-u. 

Francuzi su objavili fotografiju svojih vojnika na snijegu i na skijama. Napisali su: "Trebate pojačanje?"

Francuska vojska podijelila je objavu na X- u koju su mnogi u odjeljku komentara protumačili kao "drsku" reakciju na izjave Donalda Trumpa o Grenlandu.

Ispod objave su  upotrijebili hashtag #sne. Inače, sne na danskom znači "snijeg". 

U prilogu je slika francuskih vojnika na snijegu na vojnoj vježbi koja se održala u studenom 2025., ali objava je podijeljena jučer.

Nekoliko korisnika X-a u komentarima napominje da - da – Grenlandu treba pojačanje.

POGLEDAJTE VIDEO Dancima se nije svidio Trumpov smisao za humor: 'Apsurdno, luđački, užasno'

DanskaGrenlandSadDonald TrumpAneksijaNato
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAZVAN IZVANREDNI SASTANAK /
Jesu li Francuzi upravo poslali prijetnju SAD-u? Vojnici u snijegu: 'Trebate pojačanje?