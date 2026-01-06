Nešto veliko sprema iza zatvorenih vrata? Sad se više nitko ne smije: 'Trebamo to shvatiti ozbiljno'

Danski dužnosnici misle da znaju kako bi Donald Trump mogao zauzeti Grenland.

U objavi u ponedjeljak kasno navečer na Truth Socialu, predsjednik objavljuje da je danski teritorij sada američki "protektorat".

Budući da ni Danska ni njezini europski saveznici nemaju vojnu silu da spriječe Sjedinjene Države da zauzmu otok, nemoćni su oduprijeti se Trumpovoj sumnjivoj tvrdnji.

Dok vodeća članica NATO-a polaže pravo na suvereni teritorij druge države, savez je paraliziran. Tvrdeći da je posjed devet desetina zakona, Trump jednostavno izjavljuje da Grenland sada pripada Sjedinjenim Državama, objavio je portal TheAtlantic.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovaj niz događaja možda se činio smiješnim ali od vikenda i nakon svrgavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, sve se čini daleko manje smiješnim.

Mjesecima su Danci s tjeskobom zamišljali smion potez Trumpove administracije da anektira Grenland, bilo silom ili pokušajem podmićivanja lokalnog stanovništva od oko 56.000 ljudi obećanjem da će ih uključiti u buduće rudarske poslove. Sada ti strahovi rastu.

Ubrzo nakon što su američke snage zarobile Madura, Katie Miller, bivša dužnosnica Bijele kuće koja je udana za višeg Trumpovog pomoćnika Stephena Millera, objavila je na X kartu Grenlanda prekrivenu američkom zastavom, s natpisom „USKORO“.

Dužnosnici u Danskoj rekli su da su bijesni - i uznemireni. Trump je u ponedjeljak ujutro ponovno potvrdio svoju namjeru da anektira Grenland. „Grenland nam je apsolutno potreban“, rekao je.

Strah danske čelnice

Europski čelnici dugo su umanjivali Trumpov gramzivi stav i pokušavali ignorirati njegove komentare - ne i nakon onoga što se dogodilo u Venezueli.Danska premijerka Mette Frederiksen sada tvrdi da su predsjednikove prijetnje vjerodostojne. "Nažalost, mislim da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Grenland", rekla je za Dansku radioteleviziju (DR).

Američki dužnosnici i Trumpovi saveznici s kojima su novinari ovog portala razgovarali umanjili su mogućnost vojne akcije na Grenlandu.

"Nitko se neće vojno boriti protiv SAD-a oko budućnosti Grenlanda", rekao je Miller, ponavljajući da bi teritorij trebao pripasti Sjedinjenim Državama. Ali Trump namjerno nije isključio mogućnost zauzimanja Grenlanda silom. A ako SAD krenu tim putem, NATO će efektivno prestati postojati u trenutku kada prva vojska uđe na teritorij Grenlanda.

"Ako Sjedinjene Države napadnu drugu zemlju NATO-a, sve prestaje", rekla je Frederiksen u emisiji DR.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul jasno je rekao novinarima tijekom posjeta Litvi da Grenland potpada pod članak 5. saveza, koji navodi da je napad na jednu članicu napad na sve, obvezujući ostale članice da odgovore: "Grenland je dio Kraljevine Danske. A budući da je Danska članica NATO-a, Grenland će, u načelu, također biti podložan obrani NATO-a."

Bez mogućnosti obrane

Ali kako bi se to točno odvijalo u praksi? Jedan europski dužnosnik bio je izravan: „Nećemo moći obraniti Grenland. Šalite se?“

Pobornici Trumpovih grenlandskih ambicija oduševljeni su operacijom u Venezueli i predsjednikovom ponovno izraženom predanošću njihovom cilju.

"Mislim da je to velika prilika i novi početak za Grenland, s Trumpovim interesom", rekao nam je Jørgen Boassen, predsjednikov najistaknutiji i najglasniji zagovornik na Grenlandu. Boassen, poznat po svojoj kolekciji MAGA kapa i nošenju majica s otisnutim Trumpovim likom, rekao je da Grenlandčani žude za neovisnošću od Danske i od "danskih elita" na Grenlandu koje ne govore materinji jezik niti razumiju lokalnu kulturu.

Osim tih dugogodišnjih razdora, ankete ne pokazuju široku podršku Grenlanda zamjeni danske zastave za američku.

Boassen je inzistirao na tome da se mnogi Grenlanđani boje progovoriti u prilog aneksije jer bi se suočili s profesionalnim i političkim kaznama. Tvrdio je da su danske vlasti ugasile njegovu Facebook stranicu, koja je njegovo glavno sredstvo širenja podrške Trumpovoj politici. Boassen je rekao da je "Trump čuo za ljude koji pate" i da je on "trenutačno naš spasitelj".

Europski čelnici stvari vide vrlo drugačije. Od jučer su se riješili vrste dvosmislenosti koja ponekad obilježava njihove javne izjave o američkom predsjedniku. Britanski premijer Keir Starmer rekao je za Sky News: "Grenland i Kraljevina Danska odlučuju o budućnosti Grenlanda, i samo Grenland i Kraljevina Danska."

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot napisao je na društvenim mrežama: "Grenland nije ni na uzimanje ni na prodaju."

POGLEDAJTE VIDEO Analiziramo: Jesu li ovo nove Trumpove mete?