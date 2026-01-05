FREEMAIL
PRETENZIJE NA ARKTIKU /

Žena Trumpovog pomoćnika objavila kontroverznu kartu, stigla žestoka reakcija: 'Izravno vam se obraćam...'

Žena Trumpovog pomoćnika objavila kontroverznu kartu, stigla žestoka reakcija: 'Izravno vam se obraćam...'
Foto: Katie Miller, X/profimedia

Nekoliko sati kasnije, u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, Trump je ponovio svoje želje

5.1.2026.
6:56
Dunja Stanković
Katie Miller, X/profimedia
Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da "apsolutno nema smisla govoriti o potrebi da SAD preuzme Grenland" upozorivši da Amerika "nema pravo anektirati nijednu od tri nacije u danskom kraljevstvu", nakon što je supruga jednog od Trumpovih pomoćnika objavila kartu Grenlanda u bojama američke zastave. 

Katie Miller, partnerica Stephena Millera, na X-u je podijelila kartu danskog otoka u bojama američke zastave uz opis "USKORO". 

Američki predsjednik Donald Trump je viša puta pokazivao svoje pretenzije na Grenland i želje da taj otok pripoji SAD-u opravdavajući to njegovih strateškim položajem i mineralnim bogatstvom.

U svojoj izjavi, Frederiksen je kazala da se SAD-u obraća vrlo izravno. Dodala je da je Danska, a time i Grenland, članica NATO-a na koje se odnose sigurnosna jamstva saveza. 

Danska već ima obrambeni sporazum sa SAD-om koji joj daje pristup Grenlandu, rekla je, a Danska je povećala svoja ulaganja u sigurnost u arktičkoj regiji.

Oglasio se Trump

"Stoga bih snažno pozvala Sjedinjene Države da prestanu s prijetnjama protiv povijesno bliskog saveznika i protiv druge zemlje i drugog naroda koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju“, rekla je premijerka, prenosi BBC. 

Nekoliko sati kasnije, u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, Trump je ponovio svoje želje. "Grenland nam je potreban s gledišta nacionalne sigurnosti, a Danska to neće moći učiniti", rekao je.

Ranije je danski veleposlanik u SAD-u odgovorio na objavu gospođe Miller, desničarske podcasterice i bivše Trumpove pomoćnice tijekom njegova prvog mandata, "prijateljskim podsjetnikom" da su dvije zemlje saveznice i rekavši da Danska očekuje poštovanje svog teritorijalnog integriteta.

Američki predsjednik je prethodno odbio isključiti upotrebu sile za osiguranje kontrole nad Grenlandom, golemim otokom u Arktiku.

Trump je tvrdio da bi pripajanje Sjedinjenim Državama služilo američkim sigurnosnim interesima zbog njegovog strateškog položaja i obilja minerala ključnih za visokotehnološke sektore. Nedavno je imenovao i posebnog izaslanika za Grenland i izazvao bijes u Danskoj. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Trump želi Grenland? Novi potez razbjesnio Europu, najavili prve korake

