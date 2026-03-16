Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog

Drama koja je posljednjih dana pratila iranske nogometašice u Australiji dobila je novi, neočekivani rasplet. Od ukupno sedam igračica koje su nakon turnira odlučile ostati u Australiji i zatražiti zaštitu, njih pet se u međuvremenu predomislilo te su odbile ponuđeni azil australskih vlasti.

Prema dostupnim informacijama, pet nogometašica već je stiglo u Kuala Lumpur, gdje ih je cijelo vrijeme čekao ostatak reprezentacije. Odatle bi zajedno trebale nastaviti put prema Teheranu.

Strah za obitelji presudio odluci

Iako su prošlog tjedna javno pokazale prkos prema pravilima koja vrijede u njihovoj domovini, među ostalim i skidanjem hidžaba tijekom boravka u Australiji, na kraju su ipak odlučile promijeniti odluku.

Kao glavni razlog navodi se snažan pritisak i zabrinutost za članove njihovih obitelji u Iranu. Strah za sudbinu najbližih pokazao se kao prepreka koju pet mladih sportašica ipak nije moglo ignorirati.

Tako su od prvotnih sedam igračica koje su razmišljale o novom životu u Australiji ostale samo dvije.

Australija ponudila izbor

Australske vlasti istaknule su kako su nogometašicama ponudile humanitarne vize i mogućnost ostanka u zemlji, ali da je konačna odluka bila isključivo na njima.

„Ponosan sam na to kakva smo zemlja i što smo ovim mladim ženama ponudili izbor. To je ono što Australiju čini najboljom državom na svijetu. Ponudili smo im mogućnost da ostanu ovdje ako to žele“, poručio je australski ministar obrazovanja Jason Clare.

Dodao je kako su neke od igračica odlučile prihvatiti tu priliku, dok su druge odabrale povratak kući.

Strah od posljedica u Iranu

Iranska emigracija diljem svijeta upozorava da bi povratak u domovinu za dio igračica mogao imati ozbiljne posljedice. Posebno se spominje njihov potez s utakmice Azijskog kupa kada su odbile pjevati nacionalnu himnu, što je u Iranu često shvaćeno kao politička poruka.

Unatoč zabrinutosti, predstavnici nogometnih organizacija tvrde kako među članicama reprezentacije ne vlada panika.

„Razgovarali smo s članovima momčadi, trenerima i vodstvom delegacije. Dobro su raspoloženi, nisu demotivirani i ne izgledaju uplašeno“, rekao je glavni tajnik Asian Football Confederation John Windsor.

Let u neizvjesnost

Dok su službene izjave pokušavale smiriti situaciju, nogometašice su se u Kuala Lumpuru pripremale za nastavak putovanja. Među njima je i kapetanica reprezentacije Zahra Ghanbari, za koju australski mediji navode da je bila posljednja koja je promijenila odluku i odustala od ostanka u Australiji.

Na aerodrom je stigla posljednja, ali s osmijehom koji je, unatoč neizvjesnosti koja je čeka po povratku u domovinu, ostao na njezinu licu.