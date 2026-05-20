Glumci i sportaši podržali dobrotvornu akciju Športske gimnazije i okušali se u šahu

Športska gimnazija organizirala je humanitarnu akciju Špogi za Tina namijenjenu prikupljanju sredstava za liječenje bivšeg učenika Tina Džaferovića, prošle godine nastradalog u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač.

Akciji su se odazvali učenici koji su se natjecali u raznim sportovima, a došao je i veliki broj ljudi iz javnog života. Vidjeli smo brojne glumce i sportaše te bivše učenike.

Goran Navojec, Vedran Mlikota, Filip Juričić, Stipe Pletikosa, Dubravko Šimenc, Alojzije Janković, Valent Sinković, samo su neki od ljudi iz javnog života koji su došli i podržali akciju.

Učenici se se natjecali u raznim sportovima, a u šahu su igrali simultanku protiv velemajstora Alojzija Jankovića. Jankovića su pokušali pobijediti i Valent Sinković, Dubravko Šimenc, Vedran Mlikota i Goran Navojec. Vlada je pozitivna atmosfera, glazba, sport, a skupljao se i novac za liječenje Tina Džaferovića koji se oporavlja u bolnici.

"Nije prvi put da sam tu sa svojim prijateljem Alojzijem Jankovićem. Igrao sam s njim tu simultanku u šahu, ali ne možeš ga pobijediti. Dosta sam izdržao danas, ali on je velemajstor, a mi samo zaljubljenici", kazao nam je Šimenc.

