Legendarni vaterpolist i nogometaš oduševili učenike na dobrotvornoj akciji: 'Srce mi je veliko'

Športska gimnazija organizirala je humanitarnu akciju Špogi za Tina namijenjenu prikupljanju sredstava za liječenje bivšeg učenika Tina Džaferovića, prošle godine nastradalog u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač.

Akciji su se odazvali učenici koji su se natjecali u raznim sportovima, a došao je i veliki broj ljudi iz javnog života. Vidjeli smo brojne glumce i sportaše te bivše učenike.

"Na međunarodni dan sporta mi godinama organiziramo ove sportske igre za naše učenike, profesore i roditelje. Ove godine odlučili smo pomoći našem bivšem učeniku Tinu Džaferoviću koji je prošle godine bio suvozač u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač", kaže nam ravnatelj škole Stipe Perišić.

"Tako smo ovaj događaj pretvorili u humanitarni kao bismo pomogli njemu i njegovoj majci s kojom živi jer su troškovi liječenja veliki. Mi smo planirali da će to biti humanitarna akcija puno manje karaktera, da će u njoj sudjelovati učenici i zaposlenici športskih gimnazija i eventualno roditelji. Međutim, prije tri tjedna, kada su mi tu cijelu priču zavrtjeli, odjednom se počeo javljati strahovito veliki broj osoba iz javnog života i sportskih krugova.

Foto: Net.hr

Hrvatski olimpijci, naši uspješni sportaši, bivši učenici, neke institucije. I pretvorilo se u jednu, zapravo puno širu i puno veću priču. Tu su brojni glumci sportaši i tako će biti puno lakše skupiti novac i pomoći onoliko koliko možemo", rekao nam je ravnatelj.

"Mnogi su se sportaši samoinicijativno javili, a onda smo mi širili tu priču i animirali ih da dođu podržati. Meni je kao ravnatelju drago da su se akciji odazvali gotovo svi učenici i uspjeli smo kod njih razviti osjećaj koliko je bitno humanitarno djelovati i doprinijeti tako zajednici", kazao nam je ravnatelj Perišić kojeg smo upitali za Tinovo stanje.

"Tinovo stanje se poboljšava unatrag mjesec dana. Liječenje ide u pozitivnom smjeru i nadamo se da će se oporaviti. To se nikada ne može znati, situacija je vrlo složena, ali ide u pozitivnom smjeru i to je sada najbitnije", zaključio je ravnatelj Perišić.

'Ovime postajemo bolje društvo'

Podršku su pružili, između ostalih, i Dubravko Šimenc i Stipe Pletikosa koji su nam rekli koliko su važne ove manifestacije humanitarnog karaktera.

"Hvale vrijedna akcija. Jako su važne ove humanitarne akcije i rado se odazivam. Naravno, na djelu je pomaganje drugima i kada riječi prijeđu u djela kao danas, srce je veliko, posebno što se radi o bivšem učeniku športske gimnazije", počeo je Stipe Pletikosa, bivši proslavljeni vratar hrvatske reprezentacije.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Svaka čast onima koji su se odlučili na takav potez, ravnatelj i čelništvo škole u suradnji s učenicima, srce mi je ogromno jer je Tinu potrebna pomoć i kada je nekom potrebna pomoć jako je bitno da su oni koji njega ga razumiju i pokazuju podršku djelima. Djela nas čine boljim ljudima, boljim društvom, a u ovim izazovnim vremenima nam je to potrebno. Čestitke svima uključenima. Tinu želim što brži oporavak, a veliko je zadovoljstvo vidjeti sve mlade koji su se danas odazvali ovoj akciji i drago mi je da ja mogu dati svoj mali doprinos", rekao nam je Stipe.

Koja je Stipina uloga, hoćemo li ga vidjeti u sportskim turnirima?

"U funkciji sam podrške cijeloj sportskoj gimnaziji. Nogometne i tjelesne traume su još prisutne tako da ću se teško baviti nekakvim prenaglim pokretima, ali nadam se da ću prisustvom pridonijeti akciji da prođe u što boljem tonu", kazao je Pletikosa.

Znači ništa od branjenja penala?

"Neće biti branjenja penala nažalost", nasmijao se Stipe. "Koljena, laktovi, mišići nisu više kao prije deset godina. Eto, možda šah" zaključio je Pletikosa kroz smijeh.

'Alojzija ne možeš pobijediti u šahu'

Za sportske ekshibicije nije spreman niti Dubravko Šimenc koji je došao podržati ovaj događaj, a ipak se okušao u šahovskoj simultanki protiv velemajstora Alojzija Jankovića.

"Špogi već godinama ima prekrasne akcije. Ona je nastavak moje škole. Ja sam bio 11. gimnazija, bivša pedagoška u Savskoj. Drago mi je da još postoji. Znam da je malo težak gimnazijski program, ali jako puno sportaša je bilo ovdje i svi profesori su im uvijek potpora. Jako je važno da sportaš ima potporu i u školi i kod roditelja. Zato je dobro da postoji ova gimnazija koja je još uvijek prekrasna. Dragi i prekasni učenici i učenice, dobra atmosfera i priča koja se već godinama nastavlja. Tinu poručujemo da smo uz njega i najljepša poruka ovog druženja je da zna da smo svi uz njega", kazao je bivši vaterpolist.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Mene je zvala profesorica Branka talijanskog. Znamo se već godinama i nije prvi put da sam tu sa svojim prijateljem Alojzijem Jankovićem. Igrao sam s njim tu simultanku u šahu, ali ne možeš ga pobijediti. Dosta sam izdržao danas, ali on je velemajstor, a mi samo zaljubljenici".

Bazena nema, možda neki drugi sport?

"Nema bazena, ali ja sam tu samo podrška. Dosta sam godinama samo podrška za ovakva događanja. Tu su naši sportaši i glumci. Sve je pozitivno i to prenosimo na našeg Tina", zaključio je Dubravko Šimenc.