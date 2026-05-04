Dudo Šimenc i njegova Ira slave 35 godina braka: Pogledajte kako su izgledali na dan vjenčanja

Proslavljeni hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc (59) raznježio je svoje pratitelje na Instagramu objavom povodom 35. godišnjice braka sa suprugom Irom. Šimenc je podijelio kolaž fotografija sa svog vjenčanja održanog davne 1991. godine, podsjetivši na dugovječnost njihove ljubavi.

Objava se sastoji od četiri fotografije koje odišu estetikom ranih devedesetih. Na njima vidimo ključne trenutke s vjenčanja - od poziranja s gostima i svečane ceremonije u crkvi, do radosnog izlaska mladenaca dok ih uzvanici obasipaju rižom ili konfetima. Posebnu pažnju privlači moda tog vremena, ponajviše vjenčanica s velikim, puf rukavima koja je bila karakteristična za to razdoblje.

Šimenc je uz fotografije podijelio i citat slavnog pjesnika Dantea Alighierija: “Ljubav ima dvije pratilje: Dobrotu i Strpljivost.” Uz to je dodao i datume koji svjedoče o njihovom zajedničkom putu, "4.5.1991. - 4.5.2026.", te osobnu poruku "V.T.N.N.S.".

Foto: Igor Soban/PIXSELL

35 godina braka i troje djece

Među komentarima se istaknula poruka poduzetnice i vlasnice u Hrvatskoj najprodavanije kuharice, Suzy Josipović, koja je sažela osjećaje mnogih: "Čestitam! I volim! Oboje prekrasni i onda i sada!!! Živjela ljubav!!!". Slične poruke podrške i divljenja ostavili su i drugi, slaveći ljubavni uspjeh jednog od naših najtrofejnijih sportaša.

Dubravko Šimenc, koji je tijekom svoje karijere osvojio olimpijsko zlato s Jugoslavijom 1988. i srebro s Hrvatskom 1996. godine, ovom je osobnom objavom pokazao svoju romantičnu stranu. U svijetu u kojem se slave trenutačni uspjesi, njegov podsjetnik na tri i pol desetljeća zajedništva sa suprugom Irom služi kao dirljivi primjer trajne ljubavi i partnerstva. Inače. dvojac je u braku dobio i troje djece te su danas ponosni roditelji Nike (33), Karle (31) i Tome (14).

