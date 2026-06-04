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Rijeka prodaje svoga kapetana: Zna se odredište i cijena

Rijeka prodaje svoga kapetana: Zna se odredište i cijena
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U pet godina na Rujevici skupio je 117 nastupa

4.6.2026.
11:28
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Zanimljivo je u NK Rijeci. Victor Sanchez više nije trener, trebao bi doći Matjaž Kek, radi se na transferu Tonija Fruka, a prodan je prvi vratar i kapetan kluba Martin Zlomislić.

Germanijak doznaje kako je sve dogovoreno između Rijeke i azerbajdžanskog Qarabaga i ostalo je riješiti samo formalnosti prije nego bosanskohercegovački vratar preseli u Qarabag. Cijena je navodno 500 tisuća eura, a Rijeka sada kreće u potragu za novim vratarom. Tu se već spominje ime Olivera Zelenike iz Varaždina.

Martin Zlomislić nalazi se u SAD-u na pripremama za Svjetsko prvenstvo na kojem će predstavljati Bosnu i Hercegovinu kao zamjena Nikoli Vasilju. Zlomislić je u Rijeku stigao iz Širokog Brijega 2021. U pet godina na Rujevici skupio je 117 nastupa. Na čak 51 utakmici nije primo pogodak. Za reprezentaciju BiH odigrao je tri utakmice. 

Transfermarkt ga cijeni na dva milijuna eura, ali ušao je u posljednju godinu ugovora pa je logično da je Rijeka pristala na spomenutih pola milijuna eura.

Hnk RijekaHnlMartin ZlomislićQarabag
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