Damir Mišković dao vrlo znakovit odgovor o povratku Matjaža Keka u Rijeku

HNK Rijeka proteklog je tjedna objavila kako Victor Sanchez neće biti trener kluba s Rujevice, a to je automatski pojačalo pisanja o povratku Matjaža Keka na Kvarner.

U velikom intervjuu za Germanijak predsjednik Rijeke Damir Mišković kazao je "Nije još potpisao, ali…", nasmijao se Mišković i tako nagovijestio da je Kek pred dolaskom u Rijeku. Još jedno riječko pitanje koje sve zanima je ono Tonija Fruka. O njemu je Mišković rekao da ga žele prodati ovo ljeto, ali da konkretne ponude još nema.

Podsjetimo, nedavno je Kek slovenskom Sportklubu kazao "Rijeka je uz NK Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje.

Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari. Imam dovoljno energije, zdrav sam i imam – za neke više, za neke manje – znanja da se vratim nogometu. Ako to bude Rijeka, ja ću biti najsretniji jer ću se vratiti negdje gdje sam poštovan. Ali nisam toliko naivan da živim od stare slave. Ljudi se mijenjaju, nogomet se mijenjao, mijenjala se Rijeka, promijenio sam se i ja. Taj ‘inat’ je, međutim, u meni još uvijek vrlo živ".

Nakon tih riječi i smjene Victora Sancheza bilo je jasno da obje strane žele istu stvar i vjerojatno će Rijeku u sljedeću sezonu povesti Matjaž Kek koji je 2015./16. donio Rijeci povijesnu dvostruku krunu i napravio velike stvari u europskim natjecanjima.