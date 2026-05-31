Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrili kako izgledaju njihovi romantični spojevi

Razgovarajući o showu "Love Island Adria", Anastasia i Petar iz showa "Gospodin Savršeni" otkrili su kako bi svoje iskustvo sudjelovanja showa definitivno ponovili. Svoju ljubavnu priču Anastasia i Petar su započeli pred kamerama, a sada oboje priznaju da bi bez razmišljanja ponovno prošli kroz isto iskustvo jer im je upravo sudjelovanje u emisiji donijelo nešto najvrjednije: ljubav.

Na društvenim mrežama često dijele djeliće svoje svakodnevice, a pratitelji mogu vidjeti da najviše uživaju u zajedničkim šetnjama prirodom, aktivnom provođenju vremena i sportskim aktivnostima.

Ipak, za kamere RTL-a otkrili su i kako izgledaju njihovi spojevi daleko od očiju javnosti.

"Definitivno opuštenije i smirenije. Možemo biti svoji", rekla je Anastasia, na što se Petar složio rekavši: "Da, i jako iskreno. Tako da, nema previše razmišljanja."

Anastasia je tijekom razgovora posebno istaknula Petrovu nježnu i romantičnu stranu, zbog čega su zajedničke večeri zasigurno ispunjene pažnjom, toplinom i malim gestama koje joj uvijek izmame osmijeh na lice.