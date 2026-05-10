Koliko su zaljubljeni: Novi potez Anastasije i Petra iz 'Gospodina Savršenog' oduševio je javnost

Zadarska influencerica Anastasia Kaleb, pobjednica popularnog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je oduševila svoje pratitelje objavom na Instagramu. Ona i njezin odabranik, Gospodin Savršeni Petar Rašić, s kojim je započela vezu u showu, proveli su, sudeći po fotografijama, idiličan proljetni dan.

Anastasia je podijelila seriju od dvanaest pomno odabranih fotografija koje dokumentiraju posjet Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Kadrovi prikazuju bujno zelenilo, rascvjetale gredice božura i azaleja te prepoznatljivi crveni Izložbeni paviljon.

Influencerica i reality zvijezda pozira u elegantnom, potpuno bijelom kompletu koji se sastoji od topa golih leđa i lepršavih hlača širokih nogavica. No, ono što je najviše zaokupilo pažnju pratitelja jest način na koji je par prikazan. Iako je očito da su dan proveli zajedno, na fotografijama se pojavljuju odvojeno. Dok Anastasia dominira većinom kadrova, Petar, odjeven u svijetloplavu košulju i bijele hlače, pojavljuje se na jednoj fotografiji snimljenoj na istoj lokaciji.

Cijelu objavu prati kratak opis: "Daj mi svježe cvijeće i staru ljubav''.

Reakcije, kao i obično, nisu izostale i bile su šarolike. Većina pratitelja bila je oduševljena prizorima, ostavljajući komentare pune podrške poput "Predivan par", "Lijepi''.

