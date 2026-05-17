Bomba iz UFC-a! McGregor zakazao povratak protiv velikog rivala

Conor McGregor nakon godina odgoda i neizvjesnosti napokon ima zakazan povratak u UFC. Dana White potvrdio je da će se Irac 11. srpnja boriti na UFC 329 priredbi u Las Vegasu, a protivnik mu je Max Holloway u revanšu u velter kategoriji.

Njihov prvi okršaj datira iz 2013. godine, kada je McGregor slavio, no danas su okolnosti potpuno drukčije. McGregor se vraća nakon četiri godine izbivanja i teškog poraza od Dustina Poiriera, dok je Holloway u međuvremenu postao bivši prvak i jedno od najprepoznatljivijih imena UFC-a.

Iza McGregora su brojni odgođeni povratci i neispunjeni planovi, uključujući i najavljeni meč s Michaelom Chandlerom, pa ovaj duel konačno donosi konkretan datum i ozbiljnog protivnika.

Holloway u meč ulazi kao iskusni borac s impresivnim karijernim putem, iako ni on nije u idealnom trenutku nakon poraza od Charlesa Oliveire i Ilije Topurije. Sve to ovom revanšu daje dodatnu težinu i neizvjesnost.

UFC 329 donosi i dodatne zanimljive borbe, ali središte pažnje ostaje McGregorov povratak i pitanje može li se nakon godina izbivanja ponovno vratiti na vrh sporta koji je obilježio.