Tko je miljenik Dane Whitea? Ovisnik o kocki traži najveću pobjedu karijere

U svijetu profesionalnog boksa, gdje se karijere grade i ruše u djeliću sekunde, rijetki su borci koji uspiju doći na korak do vrha s besprijekornim omjerom. Jedan od njih je Andres Cortes, neporaženi Amerikanac koji je godinama tiho gradio reputaciju opasnog izazivača. Sada, pod okriljem nove i ambiciozne promocije Zuffa Boxing, predvođene predsjednikom UFC-a Danom Whiteom, Cortes dobiva priliku života: glavnu borbu večeri i šansu da se predstavi svijetu kao budući prvak.

U noći s petka na subotu, 5. travnja, Cortes će ući u ring protiv opasnog Eridsona Garcije u lasvegaškoj APEX dvorani, u meču koji bi mu mogao definirati ostatak karijere. No, put do ovog trenutka bio je sve samo ne jednostavan.

Put do vrha i neporaženi omjer

Andres "Savage" Cortes (24-0, 13 KO) godinama je bio jedan od najbolje čuvanih talenata američkog boksa. Većinu karijere proveo je u super-perolakoj kategoriji (do 59 kg), gdje se pobjedama nad kvalitetnim protivnicima poput Abrahama Nove i Xaviera Martineza probio među deset najboljih boraca svijeta prema ljestvicama WBO-a i uglednog časopisa The Ring. Njegov tehnički dotjeran stil, agresivnost i sve izraženija snaga udarca, kojom je nokautirao pet od posljednjih sedam protivnika, učinili su ga borcem kojeg su etablirani prvaci radije izbjegavali.

Malo je poznato da je Cortes i u amaterskim danima bilježio impresivne rezultate, uključujući dvije pobjede nad kasnijim ujedinjenim prvakom lake kategorije, Teofimom Lopezom. Unatoč uspjesima pod okriljem velikih promocija poput Top Ranka i Mayweather Promotionsa, Cortes je osjećao da mu je potreban novi zamah kako bi ostvario svoj san o svjetskoj tituli.

Zašto Zuffa Boxing i zašto laka kategorija?

Prelazak u Zuffa Boxing, novu boksačku organizaciju koja obećava primijeniti uspješan UFC-ov model promocije boraca, za Cortesa je bio logičan korak. "Oduvijek sam bio fan UFC-a," izjavio je Cortes. "Vidio sam kako se UFC brine o svojim borcima, promovira ih i gura naprijed. Uvijek sam osjećao da boksu to nedostaje. I evo, sada je tu."

S novim ugovorom došla je i nova težinska kategorija. Budući da Zuffa Boxing trenutno nema super-perolaku diviziju, Cortes je donio odluku o trajnom prelasku u laku kategoriju (do 61,2 kg). Ova promjena, tvrdi, donijela mu je samo dobro. Manje stresa oko skidanja kilograma omogućilo mu je da se više posveti samom treningu. "Osjećam se jako, jako dobro. Više treniram, i to s većim opterećenjem. Iskreno, nikad se nisam osjećao bolje", poručio je uoči meča.

Iza fasade samouvjerenog borca, Cortes je nedavno otkrio i svoju ranjiviju stranu, govoreći o ovisnosti o kockanju. "Želim da ljudi znaju nešto više o mom privatnom životu. Jedna od mojih ovisnosti je kockanje. Volim kockati. Na neki način, boks vidim na isti način. Kada uđemo u ring, riskiramo sve", objasnio je, povlačeći paralelu između rizika u ringu i izvan njega.

Što je na kocki protiv opasnog Garcije?

Iako je favorit, Cortesov zadatak nipošto nije lagan. Njegov protivnik, Eridson Garcia (23-1, 14 KO) iz Dominikanske Republike, opasan je nokauter koji dolazi s nizom od šest uzastopnih pobjeda. U svom posljednjem nastupu u Rijadu, Garcia je šokirao boksački svijet pobjedom nad dotad neporaženim japanskim prospektom Taigom Imanagom, dokazavši da nije samo prolazna stanica.

Za Andresa Cortesa, ovo je više od borbe. To je njegov debi u novoj kategoriji, prva glavna borba večeri pod zastavom moćne promocije i prilika da dokaže da pripada samom vrhu. Pobjeda bi ga lansirala na poziciju prvog izazivača za inauguralnu titulu Zuffa Boxinga u lakoj kategoriji. Samouvjerenja mu ne nedostaje. "On je dobar borac, ali neće izdržati sa mnom", poručio je Cortes uz osmijeh. "Nokautirat ću ga!"

U petak navečer, svjetla Las Vegasa bit će uperena u njega. Za Andresa Cortesa, vrijeme je da pokaže je li kockanje na samog sebe bila najbolja oklada u njegovom životu.

