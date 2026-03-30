Na Uskrs pratite velike okršaje u novoj promociji koja osvaja svijet boksa

Nova boksačka promocija Zuffa Boxing najavila je svoj peti po redu događaj, koji će se održati na Uskrsnu nedjelju, 5. travnja 2026. godine, u modernom Meta APEX kompleksu u Las Vegasu. Večer prepuna akcije predvodit će okršaj u lakoj kategoriji između dvojice boraca u naponu snage, neporaženog Andresa Cortesa i opasnog Eridsona Garcije.

Organizacija, koja je s radom započela u siječnju 2026., nastavlja s održavanjem mjesečnih priredbi, pokušavajući primijeniti centralizirani model uspješno testiran u UFC-u na svijet profesionalnog boksa. Cilj je stvoriti jasniju strukturu s redovitim i kompetitivnim mečevima koji će publici pružiti konstantnu akciju.

Cortes i Garcia u borbi za vrh lake kategorije

Glavna borba večeri donosi sraz dvojice boraca s impresivnim omjerima. Domaći borac iz Las Vegasa, Andres Cortes, u ring ulazi s besprijekornim omjerom od 24 pobjede bez poraza, od čega je 13 ostvario nokautom. Ovaj 28-godišnjak, koji je nekada bio pod okriljem Top Rank promocije, visoko je rangiran na svjetskim ljestvicama u super-perolakoj kategoriji (WBO #4, WBC #5). Međutim, kako Zuffa Boxing ne priznaje tu diviziju, Cortes će za ovu priliku nastupiti u lakoj kategoriji..

S druge strane stajat će Eridson Garcia (23-1, 14 KO), 31-godišnji borac iz Dominikanske Republike koji se nalazi u nizu od šest uzastopnih pobjeda. Garcia vidi ovaj meč kao životnu priliku da pobijedi visoko rangiranog protivnika i lansira svoju karijeru prema borbama za svjetsku titulu. Očekuje se beskompromisan okršaj stilova u kojem će Cortesova tehnička superiornost biti na testu protiv Garcijine snage i agresivnosti.

Bivši prvak i iskusni veterani na glavnom programu

Prije glavne borbe, publika će imati priliku vidjeti dva vrlo zanimljiva meča. U sunaslovnoj borbi večeri, bivši WBC svjetski prvak u perolakoj kategoriji i miljenik filipinskih navijača, Mark Magsayo (28-2, 18 KO), sukobit će se s Ircem Feargalom McCroryjem (17-1, 9 KO). Magsayo traži povratak u sami vrh nakon dva poraza, dok McCrory želi dokazati da pripada eliti. Ovaj meč u lakoj kategoriji, zakazan na deset rundi, po mnogima ima potencijal "ukrasti show".

Glavni dio programa otvorit će iskusni veterani u perolakoj kategoriji. Razorni armenski udarač Azat "Crazy A" Hovhannisyan (22-6, 17 KO) odmjerit će snage s čvrstim meksičkim borcem Eduardom Baezom (25-7-2, 10 KO). Njihov okršaj jamči akciju od prve do posljednje sekunde, kao što je to obično slučaj kada se u ringu nađu borci ovakvog kalibra i beskompromisnog stila.

Uvodni program prepun neporaženih nada

Cjelokupni popis borbi otkriva i iznimno kvalitetan uvodni program koji će zagrijati atmosferu prije glavnih zvijezda. Na rasporedu je pet borbi, a posebno se ističu dva dvoboja u kojima će snage odmjeriti neporaženi boksači, što je rijetkost na uvodnim programima i dokaz Zuffine namjere da publici nudi kompetitivne mečeve od samog početka.

U perolakoj kategoriji, Alexis De la Cerda (8-0) borit će se protiv Ervina Fullera III (12-0), dok će se u lakoj kategoriji sučeliti Robert Meriwether III (10-0) i Tony Hirsch Jr. (7-0-2). Ovi mečevi predstavljaju veliki ispit za mlade nade koje žele sačuvati status neporaženosti i napraviti korak naprijed u svojim karijerama. Ostatak uvodnog programa čine borbe Jorge Maravillo protiv Eliasa Diaza, Troy Nash protiv Bryana Rodrigueza te Emiliano Cardenas protiv Alexisa Alvarada.

Zuffa Boxing 5 obećava večer ispunjenu kvalitetnim boksom, od borbi mladih talenata do okršaja bivših svjetskih prvaka. Svi ljubitelji boksa moći će pratiti događaj uživo na platformi Voyo, s uvodnim borbama koje počinju u ponoć po našem vremenu, dok glavni program kreće u 3 sata.

