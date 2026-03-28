Hrgović saznao sljedećeg protivnika: Promotor meč nazvao sudarom Davida i Golijata

DONCASTER /

Filip Hrgović vraća se u ring. Najbolji hrvatski teškaš napokon je doznao ime sljedećeg protivnika.

16. svibnja borit će se s britanskim boksačem Daveom Allenom. Borba će se održati na nogometnom stadionu u Doncasteru, a s obzirom da je 33-godišnji Hrgović u njoj izraziti favorit, boksački promotor Frenk Warren ovaj je meč nazvao susretom Davida i Golijata. El Animalu će ovo biti 21. meč u profesionalnoj karijeri, a trenutačno je na omjeru od 19 pobjeda, uz samo jedan poraz.