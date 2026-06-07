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Neviđeni kaos u kavezu! Meč dvojice protiv osmorice završio za 30 sekundi

Neviđeni kaos u kavezu! Meč dvojice protiv osmorice završio za 30 sekundi
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Foto: Kolesnikov Sergii/Alamy/Profimedia

Podhorný je u meč ušao kao neporaženi MMA borac s tri profesionalne pobjede

7.6.2026.
17:26
Sportski.net
Kolesnikov Sergii/Alamy/Profimedia
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Na priredbi Clash 16 u češkoj Ostravi publika je svjedočila jednoj od najbizarnijih borbi večeri, okršaju u formatu dva protiv osam. U kavez su s jedne strane ušli Tomáš Podhorný i Vojtěch Vrba, dok ih je s druge čekala osmeročlana skupina: Ondřej Untermüller, Stanislav Lukeš, Petr Vykukal, Pavel Kálai, Jan Hořejší, Marian Oláh, Martin Kovařík i Štefan Czina. Sve se odvijalo u sklopu eventa Clash 16 Evil u Ostravar Areni.

Iako je izgledalo kao scenarij u kojem je brojčana prednost presudna, dvojac Podhorný–Vrba potpuno je iznenadio i u svega tridesetak sekundi riješio svih osam protivnika.

 

 

Podhorný je u meč ušao kao neporaženi MMA borac s tri profesionalne pobjede, dok Vrba iza sebe ima jednu pobjedu i jedan poraz. S druge strane, osmeročlanu ekipu predvodio je Untermüller, poznat kao MMA influencer, uz skupinu uglavnom amaterskih boraca.

Ovaj neobični format bio je jedna od glavnih tema večeri, a dodatnu dozu kaosa donijela je i završna konferencija za medije, gdje je napetost bila vidljiva i prije samog ulaska u kavez. Već tada scena, dva borca nasuprot cijeloj skupini, djelovala je kao nešto što se rijetko viđa čak i u svijetu slobodnih borbi.

Tuča
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