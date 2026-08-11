Godina dana bez Gabi Novak: Prisjetite se njezina života, ljubavi, obitelji te bogate karijere

Godinu dana prošlo je otkako nas je napustila Gabi Novak, doajenka hrvatske glazbene scene. Svojim je prepoznatljivim glasom i brojnim bezvremenskim pjesmama obilježila generacije, a njezin je život bio neraskidivo povezan i s glazbom. Bila je supruga legendarnog Arsena Dedića, s kojim je dijelila život i umjetnost, te majka cijenjenog jazz pijanista Matije Dedića, koji je preminuo samo nekoliko mjeseci prije nje. U galeriji se prisjećamo njezina života, karijere i najvažnijih trenutaka.

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