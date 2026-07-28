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EMOTIVNO OKUPLJANJE /

Predstavljen posljednji album Matije Dedića: Na promociju u Šibeniku stigla i njegova kći Lu

Predstavljen posljednji album Matije Dedića: Na promociju u Šibeniku stigla i njegova kći Lu
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Poznati hrvatski glazbenik i sin legendarnog Arsena Dedića, Matija Dedić, preminuo je prošle godine, a sada se u njegovu čast održala promocija njegovog posljednjeg albuma

28.7.2026.
15:45
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U Šibeniku je predstavljen posljednji album jazz pijanista Matije Dedića, snimljen u prostoru koji nosi ime njegova oca Arsena Dedića. Promocija je održana na simboličan datum, rođendan legendarnog Arsena, a održana je u Kući umjetnosti Arsen, koja ove godine slavi pet godina rada.

Odavanje počasti umjetniku

Na događaju je sudjelovala Lu Dedić (24), mlada glazbenica i Matijina kći. Među poznatim gostima našli su se još i voditelj Joško Lokas (54) te voditeljica i autorica Ana Radišić (38).

 

Predstavljen posljednji album Matije Dedića: Na promociju u Šibeniku stigla i njegova kći Lu
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

 

Album je od danas dostupan u fizičkom obliku te donosi izvedbe jazz improvizacija. Sadrži 14 skladbi sa snimke koncerta održanog 2021. godine, kada je i otvorena Kuća umjetnosti Arsen.

Emotivna objava kćeri

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8.lipnja 2025. godine, a na prvu godišnjicu njegove smrti Lu je na društvene mreže objavila fotografiju kojom se prisjetila oca. Uz emotivnu fotografiju napisala je duži tekst u kojem govori o ocu te se zahvaljuje na svemu što joj je omogućio, davši tako do znanja koliko joj fali otac.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lu ♌︎² (@lu.dedic)

 

Arsen DedićMatija DedićLu Dedić
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