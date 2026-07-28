Predstavljen posljednji album Matije Dedića: Na promociju u Šibeniku stigla i njegova kći Lu

U Šibeniku je predstavljen posljednji album jazz pijanista Matije Dedića, snimljen u prostoru koji nosi ime njegova oca Arsena Dedića. Promocija je održana na simboličan datum, rođendan legendarnog Arsena, a održana je u Kući umjetnosti Arsen, koja ove godine slavi pet godina rada.

Odavanje počasti umjetniku

Na događaju je sudjelovala Lu Dedić (24), mlada glazbenica i Matijina kći. Među poznatim gostima našli su se još i voditelj Joško Lokas (54) te voditeljica i autorica Ana Radišić (38).

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Album je od danas dostupan u fizičkom obliku te donosi izvedbe jazz improvizacija. Sadrži 14 skladbi sa snimke koncerta održanog 2021. godine, kada je i otvorena Kuća umjetnosti Arsen.

Emotivna objava kćeri

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8.lipnja 2025. godine, a na prvu godišnjicu njegove smrti Lu je na društvene mreže objavila fotografiju kojom se prisjetila oca. Uz emotivnu fotografiju napisala je duži tekst u kojem govori o ocu te se zahvaljuje na svemu što joj je omogućio, davši tako do znanja koliko joj fali otac.