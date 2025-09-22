Matija Dedić posthumno nagrađen Porinom za životno djelo: 'Uživali smo u njegovim izvedbama'

Nagrada Porin za životno djelo posthumno je dodijeljena Matiji Dediću, glazbeniku čija se glazba svrstava u vrh hrvatske i europske jazz scene, koji je preminuo 8. lipnja u 53. godini, izvijestio je Unison - Hrvatski glazbeni savez. Dedić je nagradu neporecivo zaslužio svojom trajnom aktivnom prisutnošću na sceni i neiscrpnom stvaralačkom energijom, a njegova je glazba oblikovala i oplemenila hrvatsku kulturu, ističe se u priopćenju.

"Njegova virtuoznost nastavlja živjeti u svakom tonu koji je ostavio, u svakom aranžmanu koji je stvorio i u svakoj emociji koju je prenio publici", dodaje se u obrazloženju.

Dedić, koji je za života osvojio 38 Porina, bio je sin velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića i Gabi Novak. Diplomirao je jazz na Umjetničkoj akademiji u Grazu 1997. Boilers Quartetu pridružio se 1994., a ubrzo nakon toga osnovao je vlastiti sastav – Matija Dedić Trio, s kojim se proslavio.

Višestruki dobitnik nagrada Status

Surađivao je s jazz i pop glazbenicima Boškom Petrovićem, Darkom Jurkovićem, Tamarom Obrovac, Gibonnijem, kao i s Busterom Williamsom, Jeffom Ballardom, Lennyjem Whiteom, Larryjem Grenadierom, Antonijom Sanchezom i drugima. Svirao je diljem Europe, u Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama, a 2002. bio je finalist natjecanja mladih jazz-pijanista na jazz-festivalu u Montreuxu.

Objavio je niz autorskih albuma, među kojima se ističu "Octopussy" (1998.), "Solo/Part 1" (2000.), "Sentiana" (2012), "Ligherian Rhapsody" (2015.) i "Dedicated" (2017.). Interpretirao je i glazbu drugih autora – "Tempera" (2004.) album je posvećen djelima Gibonnija, "Kontesa" (2010.) inspirirana je opusom Dore Pejačević, a antologijski album "Matija svira Arsena" (2015.) odao je počast svome ocu. Njegova je glazba korištena u kazalištu i na televiziji. Višestruki je dobitnik nagrada Status, nagrade Hrvatskog društva skladatelja za najboljeg jazz-skladatelja. Statuu ovoga Porina izradila je Klesarska škola Pučišća.

"Svi smo mi u Pučišćima uživali u Matijinim jazz izvedbama tijekom ljetnih glazbenih škola koju je vodio Nenad Vrandečić, a dugi niz godina i naš nastavnik u Klesarskoj školi. Većini nas ostaje upečatljivi dio mladosti i zato ga poklanjamo za dragoga nam Matiju", rekli su iz Klesarske škole, navodi se u priopćenju.

Informaciju o datumu i lokaciji dodjele posthumnog Porina Matijinoj obitelji Upravni odbor Porina objavit će naknadno.

