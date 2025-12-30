FREEMAIL
OTVORILA DUŠU /

Influencerica otkrila da ju je majka s 14 godina prisilno odvela na lasersko uklanjanje pjegica

Influencerica otkrila da ju je majka s 14 godina prisilno odvela na lasersko uklanjanje pjegica
Foto: Profimedia

'Nisam ih htjela ukloniti, nitko me nije pitao'

30.12.2025.
14:19
Hot.hr
Profimedia
Ariana Biermann, 23-godišnja influencerica i zvijezda realityja "Next Gen NYC", otkrila je da joj je majka, poznata reality zvijezda Kim Zolciak, uklonila pjegice laserom kada je imala samo 14 godina – i to protiv njezine volje.

U videu koji je objavila na Instagramu, Ariana je ispričala priču dok je nanosila šminku i umjetne pjegice, što, kako kaže, danas čini svaki put.

"Svaki put kad se našminkam, bilo da radim puni makeup ili samo nešto lagano, uvijek dodam pjegice", objasnila je Ariana i dodala: "I svaki put se sjetim da to uopće ne bih morala raditi da mi mama nije uklonila prave pjegice kad sam imala 14".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ari ♥ (@arianabiermann)

Ispričala je da ju je Zolciak tada poslala "na tretman lica", bez da je otkrila o čemu se zapravo radi.

"Nisam ništa sumnjala dok mi prijateljica nije rekla: 'Hej, kamo su ti nestale pjegice?'", prisjetila se Ariana.

Kad je suočila kozmetičarku s pitanjem, dobila je šokantan odgovor: "Tvoja mama mi je rekla da ti ih ne voliš i da ih želiš ukloniti laserom".

Ariana tvrdi da to nije bila istina, a gotovo deset godina kasnije, kaže da joj je ostalo tek nekoliko pjegica – i to "više na jednoj strani lica nego na drugoj".

Majka situaciju ne shvaća ozbiljno

Nedavno je, kaže, ponovno razgovarala s majkom o tom događaju: "Rekla sam joj, a ona se samo počela smijati. Doslovno sam joj rekla da je glupača".

Foto: © Bravo/pacific Coast News/profimedia

Objasnila je da danas umjetno dodaje pjegice na lice jer ih više nema. "Nisam ih htjela ukloniti. Nitko me nije pitao. Sad ih stalno crtam i pokušavam da barem malo nalikuju onima koje sam imala dok sam bila dijete".

Iako je naglasila da voli svoju majku, Arianu i dalje boli taj postupak, koji je opisala kao "lud".

Kim Zolciak, koja trenutno prolazi kroz buran razvod od bivšeg supruga Kroyja Biermanna, situaciju je ponovno pokušala umanjiti – ovaj put komentarom ispod kćerina posta u kojem je ostavila devet emotikona koji plaču od smijeha.

To nije prvi put da njihovi odnosi dolaze u fokus javnosti. U lipnju je Ariana u jednoj epizodi "Next Gen NYC" otkrila da je Zolciak potrošila sav novac koji je Ariana zaradila kao dijete – od nastupa u reality programima i suradnji s brendovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatni rat sve manji i manji: 'Ljudi govore da će se vratiti, ali ovako je već dvije godine'

