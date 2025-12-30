Influencerica otkrila da ju je majka s 14 godina prisilno odvela na lasersko uklanjanje pjegica

Ariana Biermann, 23-godišnja influencerica i zvijezda realityja "Next Gen NYC", otkrila je da joj je majka, poznata reality zvijezda Kim Zolciak, uklonila pjegice laserom kada je imala samo 14 godina – i to protiv njezine volje.

U videu koji je objavila na Instagramu, Ariana je ispričala priču dok je nanosila šminku i umjetne pjegice, što, kako kaže, danas čini svaki put.

"Svaki put kad se našminkam, bilo da radim puni makeup ili samo nešto lagano, uvijek dodam pjegice", objasnila je Ariana i dodala: "I svaki put se sjetim da to uopće ne bih morala raditi da mi mama nije uklonila prave pjegice kad sam imala 14".

Ispričala je da ju je Zolciak tada poslala "na tretman lica", bez da je otkrila o čemu se zapravo radi.

"Nisam ništa sumnjala dok mi prijateljica nije rekla: 'Hej, kamo su ti nestale pjegice?'", prisjetila se Ariana.

Kad je suočila kozmetičarku s pitanjem, dobila je šokantan odgovor: "Tvoja mama mi je rekla da ti ih ne voliš i da ih želiš ukloniti laserom".

Ariana tvrdi da to nije bila istina, a gotovo deset godina kasnije, kaže da joj je ostalo tek nekoliko pjegica – i to "više na jednoj strani lica nego na drugoj".

Majka situaciju ne shvaća ozbiljno

Nedavno je, kaže, ponovno razgovarala s majkom o tom događaju: "Rekla sam joj, a ona se samo počela smijati. Doslovno sam joj rekla da je glupača".

Foto: © Bravo/pacific Coast News/profimedia

Objasnila je da danas umjetno dodaje pjegice na lice jer ih više nema. "Nisam ih htjela ukloniti. Nitko me nije pitao. Sad ih stalno crtam i pokušavam da barem malo nalikuju onima koje sam imala dok sam bila dijete".

Iako je naglasila da voli svoju majku, Arianu i dalje boli taj postupak, koji je opisala kao "lud".

Kim Zolciak, koja trenutno prolazi kroz buran razvod od bivšeg supruga Kroyja Biermanna, situaciju je ponovno pokušala umanjiti – ovaj put komentarom ispod kćerina posta u kojem je ostavila devet emotikona koji plaču od smijeha.

To nije prvi put da njihovi odnosi dolaze u fokus javnosti. U lipnju je Ariana u jednoj epizodi "Next Gen NYC" otkrila da je Zolciak potrošila sav novac koji je Ariana zaradila kao dijete – od nastupa u reality programima i suradnji s brendovima.

