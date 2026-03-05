Pamić: 'Hajduk je veliki klub i ne smije si to dopustiti, a Dinamova me dominacija nije začudila'

U nedjelju se igra najveća utakmica hrvatskog nogometa – derbi između Dinama i Hajduka. U Splitu se očekuje ugodnih 15 stupnjeva, a atmosferu će dodatno "zapaliti" i krcate tribine poljudskog stadiona.

Upravo smo tom prilikom razgovarali s bivšim napadačem Dinama, iskusnim trenerom Igorom Pamićem, koji je za naš specijal Svijet plavih predvidio derbi, ali otkrio kako vidi stanje u momčadima.

Hajduk (ne)može izgubiti

"Dinamo pobjedom osvaja prvenstvo!", započeo je Pamić, pa objasnio: "Nije stvar samo bodovne razlike koja bi se stvorila, već i mentalne. Hajduku bi tu vjerojatno pao moral, dok bi se Dinamu još više 'raširila krila'," kaže iskusni stručnjak.

Dakle, Hajduk mora pobjediti?

"Da, mislim da Hajduk mora pobjediti, ili barem remizirati. Ne slažem se sa tezom da Hajduk nema što izgubiti. Porazom Dinamo dolazi do bodovne prednosti koju ne vidim na koji način Plavi mogu prosuti, dok remijem Hajduk ostaje na tom velikom, ali dohvatljivom zaostatku. A tek ako Hajduk pobjedi i stigne na četiri boda..."

A može li Hajduk dobiti?

"Može, Hajduk je zadnje dvije utakmice odigrao jako dobro, pogotovo protiv Varaždina, koja je bila najbolja utakmica Hajduka što se tiče kreiranja šansi i ostalog otkako je Gonzalo Garcia na klupi. Njima je derbi rezultatski bitniji nego Dinamu, a derbiji su uvijek specifični. To je jedna ljubav, energija, adrenalin, ma sve... To je neopisivo, a sada će zbog rezultatskog aspekta biti još i bitnije," kaže Pamić, kojeg smo upitali hoće li Hajduk u tu utakmicu doći iscrpljen.

"Utakmica Rijeke i Hajduka bila je fantastična i svi koji smo je gledali smo mogli uživati. Ona može imati utjecaja na Hajduk, ali ne bi smjela. Hajduk je veliki klub i mora napraviti iskorak, a ne razmišljati o Rijeci," zaključio je Pamić, koji nam je otkrio i kako vidi stanje u momčadi Dinama.

Dinamo me nije iznenadio

"Dinamo igra jako dobro, samo mu je bilo potrebno vrijeme, što sam od početka govorio. Poteškoće koje su imali prošle polusezone bile su očekivane jer je promijenjena cijela momčad i trener, ali sada su došli na svoje. Neki igrači možda nisu bili svjesni gdje su došli, to jest koliki je Dinamo klub, ali sada su opušteni, puni su samopouzdanja i drže tu veliku prednost koju imaju," kaže Pamić prije nego analizira momčad.

"Dobra stvar za Dinamo je što im uvijek netko novi iskoči. Prošle polusezone to je bio Hoxha, Zajc je neka konstanta, sada je Beljo ušao u golgetersku formu što je napadačima uvijek bitno... Tu je i Bakrar, pa i Mišić koji nosi ravnotežu i sigurnost, ali ja se ipak najviše divim Stojkoviću. Taj igrač ima sve – i statistiku u igri i ljepotu, i pomaže momčadi, baš sve ima," govori Pamić.

Za kraj razgovora zamolili smo našeg sugovornika da nam prokomentira i situaciju s Dinamovom školom. Nakon dugo godina mladi su igrači počeli dobivati prilike u Dinamu, a evo kako na tu situaciju gleda trener Karlovca:

"To je po meni logično. Dinamo nije 'europski klub' ako nema igrača iz svojeg bazena. Koliko su sada ovi mladići kvalitetni igrači – to ćemo tek vidjeti, ali ja sam uvijek za to da im se da prilika i da ih se postepeno gura. Pa čak i, iako ga u Dinamu u ovom trenutku ne vidim, da igraču koji je mlad daš uzde momčadi. Ako je dobar, dobar je. To mora biti strategija i mladi moraju dobivati priliku," zaključio je Pamić.

