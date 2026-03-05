Što će im neprijatelj?! Kako je pilot 'skratio' Amerikance za 300 milijuna dolara
Kuvajćanin je bio uvjeren da cilja iranske zrakoplove u ponedjeljak oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu
Jedan kuvajtski pilot odgovoran je za štetu od 300 milijuna dolara. On je upravljajući američkim borbenim zrakoplovom F/A-18 ispalio tri projektila u "prijateljskoj vatri". Sva tri aviona s američkim pilotima su oborena, a posade su se uspješno katapultirale.
"Trebaju mu još samo dva da postane as", našalili su se visoki dužnosnici. Kuvajćanin je bio uvjeren da cilja iranske zrakoplove u ponedjeljak oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. To bi mogao biti najskuplji incident prijateljske vatre u modernoj povijesti - od 300 milijuna dolara, piše The Sun.
Cijena F-15E Strike Eaglesa krajem 1990-ih iznosila je 31,1 milijun dolara – a noviji F-15EX zrakoplovi sada koštaju oko 100 milijuna dolara. Jedna snimka prikazuje jedan od tri raznesena mlažnjaka kako se spiralno spušta prema tlu u vatrenoj kugli – rušeći se u gradu Al Jahra, oko 10,1 km od američke zračne baze Ali Al Salem.
Objavljene snimke pilota
Drugi video prikazuje lokalnog stanovnika s cijevi kako prijeti jednom od pilota dok viče: "Ja sam Amerikanac!". Nakon što je preživio pucanje na svoj mlažnjak, pilotu je agresivno prišla skupina muškaraca koji su se bojali da je iranski neprijatelj. Kleknuvši na jedno koljeno s rukama ispred sebe, on ih panično uvjerava da je iz američkih zračnih snaga.
U međuvremenu, snimljena je američka pilotkinja borbenog zrakoplova kako se smiješi svojim spasiocima s odbačenim padobranom u pozadini nakon što je njezin zrakoplov oboren. Muškarac koji joj se približavao doviknuo je:
"Jeste li dobro? Stvarno? Hvala vam što ste nam pomogli".
Svi su prežvjeli
Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da je svih šest pilota - tri pilota i tri časnika za oružane sustave - preživjelo incident.
"Tijekom aktivne borbe - koja je uključivala napade iranskih zrakoplova, balističkih raketa i dronova - borbene zrakoplove američkih zračnih snaga greškom je oborila kuvajtska protuzračna obrana. Svih šest članova posade sigurno se katapultiralo, sigurno su spašeni i u stabilnom su stanju", izviješteno je. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo na naporima kuvajtskih obrambenih snaga i njihovoj podršci u ovoj tekućoj operaciji.“ Incident je još uvijek pod istragom.
F-15 se smatra jednim od najboljih američkih borbenih zrakoplova. U Kuvajtu je stacionirano oko 13.500 vojnika na Bliskom istoku. Incident se dogodio treći dan rata koji su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana, a ubrzo je uslijedila odmazda. Iranska meta postao je Izrael i američke baze diljem Bliskog istoka tako da je prva informacija nakon obaranja tri američka aviona bila da je odgovoran Iran. Međutim, oborili su ih prijatelji.
