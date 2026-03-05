Što će im neprijatelj?! Kako je pilot 'skratio' Amerikance za 300 milijuna dolara

Jedan kuvajtski pilot odgovoran je za štetu od 300 milijuna dolara. On je upravljajući američkim borbenim zrakoplovom F/A-18 ispalio tri projektila u "prijateljskoj vatri". Sva tri aviona s američkim pilotima su oborena, a posade su se uspješno katapultirale.

"Trebaju mu još samo dva da postane as", našalili su se visoki dužnosnici. Kuvajćanin je bio uvjeren da cilja iranske zrakoplove u ponedjeljak oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. To bi mogao biti najskuplji incident prijateljske vatre u modernoj povijesti - od 300 milijuna dolara, piše The Sun.

Cijena F-15E Strike Eaglesa krajem 1990-ih iznosila je 31,1 milijun dolara – a noviji F-15EX zrakoplovi sada koštaju oko 100 milijuna dolara. Jedna snimka prikazuje jedan od tri raznesena mlažnjaka kako se spiralno spušta prema tlu u vatrenoj kugli – rušeći se u gradu Al Jahra, oko 10,1 km od američke zračne baze Ali Al Salem.

Objavljene snimke pilota

Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incident pic.twitter.com/rWHxiaPbl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Drugi video prikazuje lokalnog stanovnika s cijevi kako prijeti jednom od pilota dok viče: "Ja sam Amerikanac!". Nakon što je preživio pucanje na svoj mlažnjak, pilotu je agresivno prišla skupina muškaraca koji su se bojali da je iranski neprijatelj. Kleknuvši na jedno koljeno s rukama ispred sebe, on ih panično uvjerava da je iz američkih zračnih snaga.

In the image, the american pilot can be seen after ejecting and landing, surrendering to local residents. https://t.co/G1GiClB6Lc pic.twitter.com/1X2E8xsjMv — Eagle Eye (@zarrar_11PK) March 2, 2026

U međuvremenu, snimljena je američka pilotkinja borbenog zrakoplova kako se smiješi svojim spasiocima s odbačenim padobranom u pozadini nakon što je njezin zrakoplov oboren. Muškarac koji joj se približavao doviknuo je:

"Jeste li dobro? Stvarno? Hvala vam što ste nam pomogli".

Svi su prežvjeli

Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da je svih šest pilota - tri pilota i tri časnika za oružane sustave - preživjelo incident.

"Tijekom aktivne borbe - koja je uključivala napade iranskih zrakoplova, balističkih raketa i dronova - borbene zrakoplove američkih zračnih snaga greškom je oborila kuvajtska protuzračna obrana. Svih šest članova posade sigurno se katapultiralo, sigurno su spašeni i u stabilnom su stanju", izviješteno je. Kuvajt je priznao ovaj incident i zahvalni smo na naporima kuvajtskih obrambenih snaga i njihovoj podršci u ovoj tekućoj operaciji.“ Incident je još uvijek pod istragom.

F-15 se smatra jednim od najboljih američkih borbenih zrakoplova. U Kuvajtu je stacionirano oko 13.500 vojnika na Bliskom istoku. Incident se dogodio treći dan rata koji su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana, a ubrzo je uslijedila odmazda. Iranska meta postao je Izrael i američke baze diljem Bliskog istoka tako da je prva informacija nakon obaranja tri američka aviona bila da je odgovoran Iran. Međutim, oborili su ih prijatelji.

