U stanju trajne sanacije: Razina amaterizma u Hajduku mjeri se snažnim vjetrovima

U stanju trajne sanacije. Rekonstrukcija nije moguća zbog zamora čeličnih i armirano betonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom.

Zaključak je to stručnjaka koji je gradio Poljud i koji tvrdi da ljepotici više nema spasa. Tužan je to kraj jednog od najljepših stadiona na svijetu, ali ono što navijače Hajduka boli još i više je da se isti zaključak praktički može donijeti i za sami klub.

Jaki vjetrovi svako malo otpušu kvalitetne ljude u klubu, a novi propuh Hajduk je doživio na Rujevici gdje je čudesno ispao iz Kupa. Znamo svi da ne valja biti na propuhu... Uostalom, promaja je glavni razlog zdravstvenih poremećaja u Dalmaciji.

Nikom, naime, normalnom nije jasno kako je uopće moguće da apsolutno nitko nije znao da Dario Marešić ne smije igrati tu utakmicu. Trener Gonzalo Garcia dugo je pripremao upravo ovu utakmicu s jasnim idejama u izgradnji igre koja počinje od Marešića, a vidjelo se to najbolje i u Varaždinu.

Prijave dakle iz Hajduka momčad za zapisnik s Marešićem i dođu najnormalnije na zagrijavanje, a umirovljeni povjerenik za natjecanje Josip Brezni (u prolazu) primijeti da je Marešić u zapisniku i reagira te obavijesti Hajduk da taj igrač nema pravo nastupa jer je već ove sezone igrao za Istru 1961. Pravilo koje je uvedeno na početku sezone, ali nitko ga eto iz Hajduka nije zapisao u neki podsjetnik. Nije valjda to nikome u opisu posla...

Na stranu to kako je uopće mogao biti unesen u zapisnik ako nema pravo nastupa, to je nevjerojatna sramota i za službenike HNS-a, ali to nije ono što je problem Hajduka. Još je veći problem momčadi iz Splita, ako je netko i znao pa iz sebi znanog razloga nije htio reagirati, no to su teorije s kojima ne treba previše trošiti vrijeme.

Propalo je sve u startu ono što je Garcia pripremao, a Hajduk je počeo utakmicu s bitnim igračem manje. Sve taktičke zamisli u izgradnji igre o kojima Garcia vodi puno računa, pale su s rive u more. Mladi Skelin morao je igrati u paru s igračem koji ne priča niti hrvatski niti engleski...

No, bez obzira na sve Hajduk je nekim ludim raspletom događaja uspio dobiti utakmicu, a onda u zadnje dvije minute nadoknade primiti dva gola i ispasti. Nevjerojatno. Zatvori vrata, promaja...

Glavni razlog zdravstvenih poremećaja

Frustracije navijača Hajduka u tonama su pale na glavu Filipa Krovinovića označavajući ga glavnim krivcem za poraz. Popularni Krova je u 14. od označenih 14 minuta nadoknade odlično presjekao jedno dodavanje Majstorovića i tako ukrao loptu Rijeci. Krenuo je s 2:1 u džepu u tranziciju i htio dati na lijevi bok gdje je potpuno sam bio Pukštas. Međutim, loptu mu je presjekao Majstorović praktički na isti način kao ovaj njemu nekoliko sekundi ranije. Slažu se svi da je Krovinović samo napucao loptu 'u kukuruze', Hajduk bi tu utakmicu dobio i prošao dalje.

Stao je klub iza svog igrača objavom na društvenim mrežama, ali i ugašenim komentarima jer su frustracije navijača Hajduka brojne, glasne i brutalne. Međutim, Krovinović nije i ne može biti krivac za ispadanje Hajduka.

Razina amaterizma u Hajduku je za lupati glavom u zid. Ovaj put prvenstveno zbog Marešića u zapisniku, a onda i zbog 'mršavih' ljudi koje bura i jugo konstantno otpuhuju s Poljuda i čine zamor čeličnih i armirano betonskih konstrukcija.

Uostalom, ako će se već tražiti krivac za ispadanje među igračima, onda treba pogledati jednog koji je već u 17. minuti napravio čisti hrvački zahvat kao posljednji igrač obrane i samo zahvaljujući katastrofalnom sucu nije dobio crveni karton.

Nakon što je Krovinović 'prosuo' već spomenutu loptu (na način koji su prosipali i puno veći majstori od njega), ovaj stoper koji ne priča niti hrvatski niti engleski, napravio je još dvije nevjerojatne pogreške. Na stranu to što je bio čisti prekršaj Čopa na Brajkoviću u skoku (kojeg isti onaj spomenuti sudac jednostavno nije vidio), ali naš 'junak' ide neoprezno izbijati loptu u poziciji kada mu je suparnik leđima okrenut i nije opasan po gol. U tom trenutku je neoprezno zakačio igrača po nozi i skrivio penal. Loša nogometna inteligencija. Nedostatak iste. Ništa drugo.

Međutim, nije tu bio kraj. Nekoliko sekundi kasnije, u doslovno zadnjim sekundama utakmice, isti glavni junak trči na bok zatvarati tog istog protivničkog igrača umjesto da mu zatvara prostor. Ovaj ga lakoćom prolazi i iz svega Rijeka zabija za konačnih 3:2. Jako loša nogometna inteligencija igrača kojeg je jedan renomirani skaut s portala Football Talent Scout opisao kao 'ljevonogog središnjeg braniča visine 1.89 metara, koji spaja snagu i prisutnost starinske škole obrane s mudrošću i inteligencijom modernog defenzivca'.

Zatvaraj, ubi promaja...

