Hajduk u njemu ima najveće pojačanje koje ga može odvesti do titule: 'Dignem glavu i smijem se'

Hajduk je u povratku doma nakon 40 dana 'turneje' razveselio navijače pobjedom nad Osijekom 2:0. Pobjedom koja je Bijele odvojila od Dinama na četiri boda prednosti na vrhu ljestvice (uz utakmicu više) i dala mir u reprezentativnoj pauzi.

"Duga su putovanja, puno smo se naputovali, osjećamo da su igrači umorni i sretni smo da smo napokon kući, pred punim stadionom", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia dan prije utakmice pa dodao: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'.

I vidjeli smo show na ušminkanom Poljudu koji je dobio novi travnjak i na kojem se skoro u potpunosti popravio krov uništen u neveri koja je nedavno poharala Split.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo je bilo vidjeti i da Garcia nije od prve minute stavio Marka Livaju, kapetana Hajduka, iako je rekao kako je Livaja potpuno spreman za utakmicu. Znak je to kako bijeli po prvi put nakon dugo vremena ne ovise u tolikoj mjeri o Livaji i to je jako dobar znak upravo za sve navijače Hajduka koji ne znaju za titulu već evo dva desetljeća.

Hajduk ne ovisi samo o Livaji, a to je najviše drago upravo Livaji. Dokazao je to kapetan Hajduka i kada je ulazio u igru i prepustio Filipu Krovinoviću da zadrži kapetansku traku. Krovinović je odigrao fantastičnu utakmicu koju je počeo sjajno već u petoj minuti kada je odlično pogodio i odveo Hajduk u vodstvo.

Bio je Krovinović nekoliko puta kritiziran od navijača Hajduka, ali ove sezone je pokazao zašto bi mogao i trebao biti jedan od najvažnijih igrača u ambicijama vezanim za titulom.

Zanimljiva situacija dogodila se u sudačkoj nadoknadi. Gonzalo Garcia zamijenio je kapetana Krovinovića i ubacio Pajazitija, a Krovinović je pri izlasku s terena mrtav-ozbiljan rekao Pajazitiju: 'With life, with life! sugerirajući mu da i tih preostalih par minuta mora odigrati živo i agresivno. Nasmijao se na to Pajaziti, a Krova se namrštio i ponovno na engleskom uzvratio Pajazitiju koji je rođen u Londonu: 'Nemoj mi se smijati!'.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Krovinović je često u Hajduku kritiziran iako je često stavljan na poziciju koja mu zapravo nikako ne odgovara. Gattuso ga je znao 'ubiti' na šestici s tonu obrambenih zadataka na dobro poznati talijanski način. Garcia ga je oslobodio i dao mu da igra njegovu 'osmicu', a tu je Krovinović pravi, onakav kakav je svojedobno nagoviještao veliku međunarodnu karijeru.

"Otišao sam više gore, pozicija koju igram cijeli život, Ali, rekao sam, za Hajduk ću igrati bilo koju poziciju. Sada uživam", rekao je nakon utakmice dok je još bio na terenu, a koliko on znači za ekipu i koliko Hajduk njemu znači vidjelo se u videu nakon utakmice koji je Hajduk, iako to praktički nikad ne radi, objavio na društvenim mrežama.

Stajao je Krova nasred svlačionice i oduševljeno skako i vodio slavlje uz stari hit Doris Dragović 'Tek iz navike'. Skakao je i zalijevao sve oko sebe vodom dok su se svi poredali u krug oko njega.

"Od kada nisi tu u mom je srcu led, dignem glavu i smijem se! Tek iz navike, tek iz navike", urlali su svi uz Krovinovića kojeg ne pamtimo da je ikad bio ovako sretan. Rekao je da uživa i to se vidi, a i suigrači to osjećaju.

I nije mu Livaja bez veze ostavio kapetansku traku na ruci kad je ulazio. Osjeća to i Livaja. Krovinović koji je bliži suparničkom golu je velika snaga Hajduka i upravo njegove izvedbe ove sezone mogu Bijelima donijeti toliko željenu titulu.

Uz još jednu stvar koju nosi i Garcia, a koju je rekao kada su ga novinari uporno ispitivali o utakmici 'njegove' Istre i Dinama.

"Nijedna utakmica nije važnija od naše. Ne gubim energiju gledajući druge. Nisam gledao Dinamo ni u Europi, bio sam s djecom. Najvažnija je naša utakmica. Što će se dogoditi u Puli neće nas dugoročno 'pogoditi', rekao je Garcia.

Hajduk se, inače, na utakmici protiv Osijeka dugo vremena mučio kako slomiti protivnika, iako je imao igrača više. Prisjetili su se mnogi kako je Hajduk takve utakmice u kojima je dominirao često znao na kraju izgubiti ili odigrati neriješeno. No, ovaj put su Bijeli bili ti koji su zabili. Primijetili su to i navijači u komentarima na društvenim mrežama.

"Nekad su ovakve utakmice završavale 1-1 u sudačkoj nadoknadi, a sada još potvrđujemo pobjedu", napisali su nakon brojnih poruka Gattusu kojem zamjeraju 'ubijanje' Pukštasa. Pukštas je i ovaj put odigrao odličnu utakmicu i čini se kako i on uživa kada uz Krovinovića 'ode gore'.