Meteorologinja otkrila gdje je još moguć snijeg, a onda se pripremite na minuse

U unutrašnjosti prijepodne većinom oblačno, još malo snijega može pasti samo u gorju, a zatim će i tu biti većinom suho. Na Jadranu od jutra pretežno sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od minus tri do tri, a uz obalu između pet i 10 Clezijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima postupno smanjenje naoblake, ponegdje će i proviriti koja zraka sunca. Vjetar slab, a temperatura tek stupanj, dva iznad nule, a najviše do četiri.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u početku većinom oblačno, a onda su moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar slab, a temperatura oko tri, četiri stupnja.

U Dalmaciji lijepo zimsko vrijeme - sunca neće nedostajati, bura će oslabjeti pa će biti umjerena uz još samo poneki jaki udar. Temperatura u Zagori oko osam, a uz obalu između 11 i 15 stupnjeva pa će na jugu biti i ugodno.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, bura će samo malo oslabjeti pa će i dalje biti olujnih udara. Temperatura između 6 i 12 stupnjeva. S druge strane Velebita, u gorju, druga slika vremena, tu će i dalje biti oblačno, ali uglavnom suho, vjetar slab do umjeren, a temperatura oko jedan stupanj.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana stabilnije, napokon i na kopnu sunčanije. Čini se da će se zaredati nekoliko sunčanih dana, a vedrije noći znače i hladnija jutra pa će minimalna temperatura biti u padu. Prema kraju godine će sve izraženiji biti jutarnji minusi, a dnevna temperatura bez veće promjene, ili samo malo viša.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu idućih dana većinom sunčano i vedro. Jutra će biti hladnija, na sjevernom dijelu moguće i oko nule, a tijekom dana ostaje iznad prosjeka za kraj prosinca. Do kraja razdoblja uz buru ili tramontanu, pojačanu u nedjelju i opet sredinom tjedna.