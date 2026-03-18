Savez suspendirao vozača zbog homofobnih komentara: Snimka izazvala buru

Američka automobilistička organizacija NASCAR donijela je odluku o neodređenoj suspenziji 22-godišnjeg vozača Daniel Dye nakon kontroverznih izjava na društvenim mrežama. Uz zabranu nastupa, Dye će morati proći edukaciju o primjerenoj komunikaciji želi li se vratiti natjecanjima.

Istodobno je i njegova momčad, Kaulig Racing, reagirala te ga suspendirala s trenutačnim učinkom, istaknuvši kako su odluku donijeli odmah nakon što su upoznati s njegovim komentarima.

Dye je ove sezone nastupao u NASCAR Craftsman Truck Series, gdje je vozio za Kauligov program. Nakon tri utrke držao je 13. mjesto u ukupnom poretku, s rezultatima izvan najboljih deset, ali stabilnim nastupima na početku sezone. Paralelno je odrađivao i pojedine nastupe u O’Reilly Auto Parts seriji.

Do incidenta je došlo tijekom prijenosa uživo na platformi Whatnot, gdje je Dye sudjelovao u prodaji kolekcionarskih kartica. Tijekom razgovora dotaknuo se susreta s IndyCar vozačem Davidom Malukasem, s kojim je sudjelovao u promotivnim aktivnostima uoči utrke u St. Petersburgu.

Prepričavajući njihov razgovor, Dye je priznao kako nije bio upoznat s Malukasovom karijerom te ga je upitao vozi li na ovalnim stazama. Situaciju je zatim opisao na neprimjeren način, koristeći govor koji je izazvao osude zbog homofobnih konotacija.

U prijenosu su sudjelovali i vozač Brent Crews te njegov očuh Matt Lankford, no Crews nije bio uključen u sporni dio razgovora i nije snosio nikakve posljedice.

NASCAR driver Daniel Dye has been indefinitely suspended from all of NASCAR after these comments on IndyCar driver David Malukas.

Malukas se zasad nije javno oglasio o cijelom slučaju.

Nakon izbijanja afere, Dye je uputio javnu ispriku, prije svega Malukasu, ali i svima koje je svojim riječima uvrijedio. Naglasio je kako je svjestan da je odabrao pogrešne riječi te da njegovo ponašanje nije bilo u skladu s vrijednostima koje želi zastupati.

Istaknuo je i kako ima bliske prijatelje u LGBTQ+ zajednici te da mu je žao ako je svojim postupcima nekoga povrijedio ili doveo u neugodan položaj. Priznao je da nije dovoljno razmislio prije nego što je govorio te da razumije kako namjera ne može poništiti posljedice izgovorenog.

Dye je poručio kako će ozbiljno pristupiti procesu učenja i promjene, uz naglasak na veću odgovornost, poštovanje i razumijevanje utjecaja koji javne osobe imaju na širu zajednicu.

