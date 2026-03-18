Opasna infekcija širi se poput munje: 'Ako primijetite simptome, odmah potražite pomoć!'
Stručnjaci ovo izbijanje meningitisa smatraju bez presedana zbog velikog broja slučajeva u kratkom vremenu
Broj slučajeva meningitisa koje zdravstvene vlasti povezuju s Kentom porastao je na 20, u odnosu na ranijih 15.
Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) priopćila je da je do utorka u 17 sati zabilježeno 20 slučajeva meningitisa. Od toga je devet laboratorijski potvrđeno, dok je 11 još uvijek u fazi istrage. Šest potvrđenih slučajeva odnosi se na soj meningitisa B, piše The Guardian.
"Sve osobe koje su trenutno povezane s izbijanjem zaraze su mladi odrasli. UKHSA je upoznata i sa slučajem dojenčeta s potvrđenom infekcijom meningokokom skupine B, koje zasad nije povezano s ovim izbijanjem, no taj se slučaj i dalje istražuje", navode u priopćenju.
'Potražite liječničku pomoć'
"Do sada je u Kentu podijeljeno oko 2.500 doza antibiotika, a i dalje pozivamo bliske kontakte da se jave na liječenje. To uključuje studente Sveučilišta u Kentu i sve koji su između 5. i 7. ožujka posjetili klub Chemistry. Riječ je o ključnoj mjeri koja može zaštititi ljude i zaustaviti širenje zaraze", izjavila je Trish Mannes, regionalna zamjenica ravnatelja UKHSA za jugoistočnu Englesku.
Kao dodatnu mjeru opreza, u suradnji s NHS-om započinjemo ciljano cijepljenje protiv MenB-a. U početku će cjepivo biti ponuđeno za 5.000 studenata koji žive u studentskim domovima kampusa u Canterburyju, uz mogućnost proširenja programa, koji se kontinuirano prati", nadodala je Mannes. Pozvala je sve koji smatraju da imaju simptome meningitisa - da odmah potraže liječničku pomoć jer "rano liječenje može spasiti život".
Međutim, Olivier Picard, predsjednik Nacionalne udruge ljekarnika, rekao je za BBC Radio 4 da trenutno nema zaliha MenB cjepiva za privatno plaćanje. "Ljekarne su navikle premošćivati jaz između onoga što nudi NHS i onoga što pacijenti žele, no nažalost zalihe su iscrpljene. Većina distributera i veletrgovaca nema cjepivo na raspolaganju. Iako čujemo da ga ima negdje u sustavu, još ne dolazi do naših hladnjaka i ne zna se kada će ponovno biti dostupno", rekao je.
'Nikad nisam vidjela ovoliko slučajeva'
"Ovo izgleda kao događaj ‘superširenja’, s daljnjim širenjem u studentskim domovima. Vjerojatno je bilo zabava i intenzivnog druženja", izjavila je izvršna direktorica UKHSA-e Susan Hopkins.
"Još ne možemo reći odakle je infekcija potekla, kako je ušla u ovu skupinu i zašto se proširila tako brzo. No mogu reći da u svojih 35 godina rada u medicini nisam vidjela ovoliko slučajeva u jednom vikendu. Upravo ta nagla eskalacija je bez presedana", nadodala je.
"Ovo je najbrže rastuće izbijanje meningitisa koje sam vidio u svojoj karijeri. Iako je trenutačno koncentrirano u Kentu, ima nacionalni značaj", rekao je dr. Thomas Waite, zamjenik glavnog medicinskog službenika Engleske.
Oko 5 tisuća studenata u studentskim domovima u Kentu bit će ponuđeno cijepljenje protiv MenB-a u narednim danima, kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti.
Četiri škole u Kentu također su potvrdile slučajeve, a stotinama ljudi ponuđeni su antibiotici kao hitna mjera.
'Pokrećemo ciljano cijepljenje'
Ministar zdravstva Wes Streeting izjavio je da većina studenata nije cijepljena protiv MenB-a, iako je cjepivo dostupno u sklopu redovitog programa cijepljenja djece od 2015. godine.
"S obzirom na ozbiljnost situacije, pokrećemo ciljano cijepljenje za studente u studentskim domovima Sveučilišta u Kentu u Canterburyju, koje će započeti u narednim danima", rekao je.
Program bi se mogao dodatno proširiti ako se utvrdi da su i druge skupine izložene riziku.
