Dvoje mladih umrlo, studenti u redu za antibiotike! Infektolog: 'Rijetka bolest, može biti smrtonosna'

Velika zdravstvena kriza se događa u Velikoj Britaniji. Stotine studenata stoje u redu na Sveučilištu u Kentu kako bi dobili antibiotike nakon što su dvije osobe preminule zbog izbijanja meningitisa. Među žrtvama su 17-godišnja gimnazijalka i 21-godišnji student sveučilišta. Još 11 osoba je teško bolesno i nalaze se u bolnici. Antibiotici se osiguravaju za više od 30 tisuća studenata i djelatnika s područja Canterburyja.

"Prilično je zastrašujuće jer sam ja za to saznala tek sinoć, e-mailovi sa sveučilišta stigli su jako kasno. Pomalo je strašno da je trebalo proći toliko vremena da nas se obavijesti. Ipak, dobro je da sada nešto poduzimaju, pogotovo jer se antibiotici nude svima, a ne samo određenoj skupini ljudi", rekla je Kelly Canterbury iz Velike Britanije.

"Jedan moj prijatelj prenoćio je u bolnici, ali dobio je potvrdu da je sve u redu. Znam i druge ljude koji su bili bolesni tjedan dana i jednostavno nije dobro", ispričala je Alex Canterbury.

RTL Danas razgovatao je s infektologom Vladimirom Krajinovićem, iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", koji je pobliže objasnio što je točno meningitis, koje su rizične skupine i kako se zaštiti.

Zdravstvena kriza u Velikoj Britaniji, stotine mladih stoje u redovima, kako im se sada može pomoći?

"Sad je trenutak kad će ti kontakti, koji su bili s tim oboljelim, dobiti antibiotike. Oni koji su bili u bliskom kontaktu s tim oboljelim - mogu dobiti antibiotik. Obično su to kratkotrajne doze i trebali bi biti zaštićeni - ne bi im se ništa trebalo dogoditi. Ne bi se ta epidemija trebala proširiti ako kontakti dobiju antibiotike."

Dvoje mladih ljudi je preminulo, koliko su česti ovako teški slučajevi zaraze meningitisom?

"Meningokokna bolest nije česta - ona je u principu rijetka. Taj problem je taj što nekad uzrokuje teži oblik bolesti i onda pacijenti ponekad nažalost mogu preminuti i onda se to ovako čuje u vijestima. Nedavno smo imali situaciju u našoj klinici gdje je prije mjesec dana preminula 18-mjesečna djevojčica. Ukupna smrtnost od te bolesti nije velika - ona je 5-10%. No, međutim, kada pacijenti dobiju taj teži oblik bolesti, onda smrtnost može biti dosta visoka - 40 do 50 posto."

Što je točno meningitis, kako se širi i zbog čega je opasan?

"Radi se o bakterijskoj bolesti koja se širi kapljičnim putem. Ona je opasna zato što može uzrokovati meningitise, može uzrokovati sepsu i problem kod te bolesti je taj što nije uvijek teška, međutim, stvar je u tome kada nastupi teški oblik bolesti, onda se stanje pacijenta može pogoršati ishod može biti nepovoljan."

Koga najčešće pogađa i kakvi su simptomi?

"Bolest može pogoditi sve dobne skupine, ali najčešće pogađa djecu, i to malu djecu u dobi do godinu dana, pa i u nekim slučajevima do četvrte godine života. Zatim je jedna rizična skupina adolescenti i mladi odrasli - kao što je ova situacija sada u Engleskoj - vidi se da osobe koje budu u zatvorenim kolektivima poput fakulteta, studentskih domova ili vojarni. Oni su pod rizikom da tu izbije epidemija i da nastane nekoliko slučajeva teže oboljelih."

Prošlog tjedna čuli smo i inicijativu pedijatara da cjepivo za meningitis u Hrvatskoj postane besplatno - tko bi se sve mogao ili trebao cijepiti, samo djeca ili i stariji?

"To je dobra inicijativa. To je pametno da se to uvede i da one osobe koje se žele cijepiti, i koji žele cijepiti svoju djecu, da to mogu učiniti besplatno. U principu bi trebalo cijepiti rizične skupine - sve one pacijente koji imaju neko imunokompromitovano stanje - znači lošiji imunološki sustav - koji bi mogli dobiti tu bolest - zapravo bi trebali primiti to cjepivo. Cjepivo se preporučuje i za zdrave osobe, znači i za zdravu djecu u ovim dobnim skupinama koje sam naveo. To bi u principu bile bebe od godinu dana i adolescenti, mladi odrasli koji ulaze u neku vrstu kolektiva. Postoje dva cjepiva - postoje cjepiva protiv soja B, koji je najčešći u Europi, i postoji drugo cjepivo protiv ostalih sojeva. Tako da je cjepljenje dosta učinkovito i ima minimalne nuspojava, kao većina cjepiva, tako da bi to bila jedna od dobrih opcija za te rizične skupine."