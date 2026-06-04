Kvalifikantica izborila finale Roland Garrosa i okršaj s 'novom Marijom Šarapovom'

Poljska tenisačica Maja Chwalinska izborila je plasman u finale drugog Grand Slama sezone Roland Garrosa nakon što je u polufinalnom ogledu pobijedila Ruskinju Dianu Shnaider sa 7-6 (4), 6-4.

Mlada Poljakinja napravila je pravi podvig izborivši finale Roland Garrosa nakon što je svoj nastup u Parizu počela u kvalifikacijama.

U Open eri samo je Britanka Emma Raducanu stigla do finala Grand Slama, na US Openu 2021. godine, nakon što je prošla kvalifikacije. Na kraju je i osvojila naslov.

Chwalinska, 114. na svijetu, je do pobjede protiv 25. nositeljice stigla nakon dva sata i 10 minuta igre.

Bila je to njezina deveta pobjeda na pariškoj "crvenoj zemlji", nakon što je prve tri ostvarila u kvalifikacijama, a šest u glavnom ždrijebu.

Prije nastupa u Parizu, 24-godišnja Poljakinja je ove sezone samo jednom stigla do četvrtfinala glavnog turnira, u veljači u Cluj-Napoci.

U finalu će igrati protiv 19-godišnje Ruskinje Mire Andrejeve koja je porazila Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1, 6-3.

Premda se očekivala velika borba između osme nositeljice Andrejeve, koja je prozvana 'noom Marijom Šarapovom' i 15. Kostjuk, meč nije ponudio dramatičnu borbu već je Andrejeva vrlo jednostavno izborila prvi finalni dvoboj nekog Grand Slam turnira u karijeri. Meč je trajao svega jedan sat i 15 minuta.