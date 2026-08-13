Odiseja u Ljubljani i invazija u Veneciji: Zagreb odavno nije jedina zvijezda Game Changera

Do kraja godine publiku očekuju još tri Game Changer događanja – u Zagrebu, Ljubljani i Veneciji. Dok se u Zagrebu, 14. listopada, u Z Centru (dvorane Cinestar) sprema spektakl povodom pete godišnjice konferencije, i na preostale dvije spomenute lokacije planira se rušenje dosadašnjih rekorda. U nastavku saznajte o čemu je riječ.

Game Changer Italy 2.0, 30. listopada 2026., H-FARM College, Venecija

Za drugo izdanje talijanske inačice konferencije, Game Changer ponosno najavljuje udruživanje snaga s VENETIAN INNOVATION CLUSTEROM kao suorganizatorom izdanja za 2026. godinu. VENETIAN INNOVATION CLUSTER mreža je koja povezuje tvrtke, institucije, istraživačke centre i dionike inovacijskog ekosustava, potičući suradnju, razmjenu znanja i nove prilike u ključnim sektorima i novim tehnologijama. Ovo strateško partnerstvo tako zajedno gradi platformu koja povezuje Italiju sa širim europskim inovacijskim ekosustavom – okupljajući ambiciozne tvrtke, vizionarske lidere, poduzetnike, studente i novu generaciju pokretača promjena iz cijele Europe i šire.

Drugim riječima, 30. listopada 2026. u Veneciji okupljamo inspirativnu kombinaciju poduzetnika, osnivača tvrtki, investitora, poslovnih lidera, studenata i inovatora – svih povezanih jednim ključnim pitanjem: Što je potrebno za izgradnju, rast i vođenje poslovanja u gospodarstvu budućnosti?

Foto: Game Changer

Od poduzetništva i inovacija do tehnologije, ulaganja i transformacije tradicionalnih industrija, Game Changer Italy stvorit će prostor za otvorene razgovore, svježe perspektive i značajna povezivanja. Ovdje se ne radi samo o raspravi o tehnologiji.

Radi se o ljudima koji ideje pretvaraju u tvrtke, izazove u prilike, a inovacije u stvaran učinak.

S ponosom ističemo i da je H-FARM COLLEGE glavni partner inauguralnog izdanja.

Prepoznat kao jedan od vodećih europskih inovacijskih ekosustava i istinsko europsko središte izvrsnosti, H-FARM COLLEGE objedinjuje obrazovanje, poduzetništvo, korporativne inovacije i digitalnu transformaciju na jednom od najjedinstvenijih inovacijskih kampusa u Europi. Povezujući startupove, scaleupove, globalne kompanije, investitore i buduće talente, H-FARM savršeno utjelovljuje duh suradnje koji definira platformu Game Changer.

Foto: Game Changer

Game Changer Slovenia 4.0, 23. studenoga 2026., Odiseja, Ljubljana

"Konferencija je narasla u svakom pogledu. Zbog prošlogodišnje prevelike popunjenosti selimo se na novu lokaciju, gdje ćemo moći primiti do 2.000 posjetitelja", najavljuje direktorica konferencije Metka Kejžar.

Riječ je o novom velikom multimedijskom i event centru u Ljubljani koji se nalazi u sklopu trgovačkog kompleksa BTC City. Prostor je idealan za konferencije, poslovne događaje, razne priredbe i projekcije, multimedijske sadržaje i veća okupljanja, što fantastično odgovara Game Changerovu širenju na susjednom tržištu.

I ove će se godine program istodobno odvijati u tri dvorane, posvećene temama koje danas oblikuju budućnost poslovanja, a to su budućnost financija, AI transformacija i Founder Scale Lab u službi izgradnje održivog operativnog modela poslovanja za sve one koji kreću u poslovnu avanturu.

Foto: Game Changer

Game Changer Ljubljana 3.0 prošle je godine u jednom danu okupio 1.000 sudionika i 63 vrhunska govornika s istim načinom razmišljanja – usmjerenim na rast, ideje i ambicije. Širenje konferencije u samo 365 dana znak je da se i u našem neposrednom susjedstvu događa nešto što zaista mijenja igru, i to zahvaljujući izvorno hrvatskom proizvodu. Ulaznice su dostupne na: Entrio – Game Changer Ljubljana 4.0.

Energija je tu da se mijenja, a granice da se pomiču. Uskoro donosimo više detalja o spomenutim konferencijama, a sve novosti pratite i na službenoj web stranici!