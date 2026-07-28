Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje

Od Züricha, preko Londona, pa sve do Crne Gore - u aktualnoj godini imali smo privilegiju okupiti nevjerojatnu zajednicu inovatora, poduzetnika, industrijskih lidera, investitora, startupa i institucija na ovim čarobnim i pomno biranim lokacijama. Svaki događaj ponovno nas je podsjetio da se najvrjednije ideje rađaju kada se strastveni ljudi okupe na jednom mjestu. Ono što je započelo kao vizija preraslo je u nešto puno veće nego što se moglo i zamisliti.

Foto: Game Changer

Danas je Game Changer paneuropski ekosustav koji povezuje šest zemalja i stvara prilike za suradnju, inovacije i značajna partnerstva među različitim industrijama. Gledati kako ova zajednica raste sa svakim događajem bez sumnje je najveće postignuće Game Changer tima.

Foto: Game Changer

Foto: Game Changer

Ove jeseni s veseljem vas očekujemo na još tri izvanredna događanja:

📍 14. listopada 2026. – Game Changer Zagreb, ulaznice su dostupne na linku: https://core-event.co/events/game-changer-zagreb-50-258b/

📍 30. listopada 2026. – Game Changer Italija (Venecija)

📍 23. studenoga 2026. – Game Changer Ljubljana

U sve tri zemlje u pripremi su najjači programi dosad - s još više međunarodnih govornika, inspirativnih razgovora, revolucionarnih tehnologija, inovacija iz svijeta startupa te bezbroj prilika za povezivanje s ljudima koji oblikuju budućnost umjetne inteligencije, poslovanja, održivosti i digitalne transformacije.

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