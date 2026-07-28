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JESENSKA SEZONA /

Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje

Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje
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Foto: Game Changer

Game Changer obilježio je prvu polovicu 2026. godine uspješnim događanjima u Zürichu, Londonu i Tivtu. Sada je vrijeme za najveću jesensku sezonu dosad. Slijede peta konferencija u Zagrebu iz kojeg je ovaj događaj krenuo u svijet, drugo događanje u Italiji te četvrta konferencija u Ljubljani!

28.7.2026.
10:10
danas.hr
Game Changer
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Od Züricha, preko Londona, pa sve do Crne Gore - u aktualnoj godini imali smo privilegiju okupiti nevjerojatnu zajednicu inovatora, poduzetnika, industrijskih lidera, investitora, startupa i institucija na ovim čarobnim i pomno biranim lokacijama. Svaki događaj ponovno nas je podsjetio da se najvrjednije ideje rađaju kada se strastveni ljudi okupe na jednom mjestu. Ono što je započelo kao vizija preraslo je u nešto puno veće nego što se moglo i zamisliti.

Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje
Foto: Game Changer

Danas je Game Changer paneuropski ekosustav koji povezuje šest zemalja i stvara prilike za suradnju, inovacije i značajna partnerstva među različitim industrijama. Gledati kako ova zajednica raste sa svakim događajem bez sumnje je najveće postignuće Game Changer tima.

Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje
Foto: Game Changer
Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje
Foto: Game Changer

Ove jeseni s veseljem vas očekujemo na još tri izvanredna događanja:

📍 14. listopada 2026. – Game Changer Zagreb, ulaznice su dostupne na linku: https://core-event.co/events/game-changer-zagreb-50-258b/

📍 30. listopada 2026. – Game Changer Italija (Venecija)

📍 23. studenoga 2026. – Game Changer Ljubljana

U sve tri zemlje u pripremi su najjači programi dosad - s još više međunarodnih govornika, inspirativnih razgovora, revolucionarnih tehnologija, inovacija iz svijeta startupa te bezbroj prilika za povezivanje s ljudima koji oblikuju budućnost umjetne inteligencije, poslovanja, održivosti i digitalne transformacije.

Pratite nas i na našoj službenoj web stranici te na društvenim mrežama. Najbolje tek dolazi!

Game ChangerHrvatskaZagrebšvicarskaLjubljanaItalijaKonferencija
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