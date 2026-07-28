Game Changer do kraja godine priprema još tri spektakularna događaja u čak tri zemlje
Game Changer obilježio je prvu polovicu 2026. godine uspješnim događanjima u Zürichu, Londonu i Tivtu. Sada je vrijeme za najveću jesensku sezonu dosad. Slijede peta konferencija u Zagrebu iz kojeg je ovaj događaj krenuo u svijet, drugo događanje u Italiji te četvrta konferencija u Ljubljani!
Od Züricha, preko Londona, pa sve do Crne Gore - u aktualnoj godini imali smo privilegiju okupiti nevjerojatnu zajednicu inovatora, poduzetnika, industrijskih lidera, investitora, startupa i institucija na ovim čarobnim i pomno biranim lokacijama. Svaki događaj ponovno nas je podsjetio da se najvrjednije ideje rađaju kada se strastveni ljudi okupe na jednom mjestu. Ono što je započelo kao vizija preraslo je u nešto puno veće nego što se moglo i zamisliti.
Danas je Game Changer paneuropski ekosustav koji povezuje šest zemalja i stvara prilike za suradnju, inovacije i značajna partnerstva među različitim industrijama. Gledati kako ova zajednica raste sa svakim događajem bez sumnje je najveće postignuće Game Changer tima.
Ove jeseni s veseljem vas očekujemo na još tri izvanredna događanja:
📍 14. listopada 2026. – Game Changer Zagreb, ulaznice su dostupne na linku: https://core-event.co/events/game-changer-zagreb-50-258b/
📍 30. listopada 2026. – Game Changer Italija (Venecija)
📍 23. studenoga 2026. – Game Changer Ljubljana
U sve tri zemlje u pripremi su najjači programi dosad - s još više međunarodnih govornika, inspirativnih razgovora, revolucionarnih tehnologija, inovacija iz svijeta startupa te bezbroj prilika za povezivanje s ljudima koji oblikuju budućnost umjetne inteligencije, poslovanja, održivosti i digitalne transformacije.
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