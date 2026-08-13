Pakao kod Omiša: 'Sve je krenulo u pet minuta!' Tucaković digao vatrogasce od Makarske do Kaštela

Tri požara buknula su u četvrtak tijekom večeri

Vatra je buknula kod Primoštena, u zaleđu Vodica te kod Omiša

Vatrogasci su brzom reakcijom lokalizirali požare kod Primoštena i Omiša

Evakuirali se ljudi iz Omiša

Brojni vatrogasci susjednih županija stižu u Omiš

Glavni vatrogasni zapovjednik o Omišu: 'Situacija je loša'

Tijek događaja:

'Sve je planulo u pet minuta'

22.57 - Čitatelj portala RadioNU opisao je kako je krenula buktinja u Lokva Rogoznici.

"Ja, brat i sestra bježali smo s hrpom djece iz 'Morske vile' (beach bar op.a) gdje je požar i počeo. Trebalo je pet minuta da sve plane. Okružilo nas je dok nam je došlo piće koje smo naručili", posvjedočio je čitatelj za RadioNu.

22.31 - Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, za Net.hrdao je najnovije informacije za požar kod Omiša:

„Situacija je jako loša. Podignuti su vatrogasci od Makarske do Kaštela, svi su tamo. Zvali smo i vatrogasce iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. U pripravnosti su i vatrogasci iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije. Ljudi su evakuirani u sportsku dvoranu. Zasad nema informacija o ozlijeđenima.“

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Gradonačelnik Omiša: 'Situacija je grozna'

22.24 - O situaciji na terenu razgovarali smo sa Zvonkom Močićem, gradonačelnikom Omiša, koji kaže da su otvorili sabirni centar za stanovnike koji bi mogli biti evakuirani.

„Grozan požar koji je ugrozio kuće. Otvorili smo sabirni centar, dvoranu u gradu, tamo ćemo prebacivati ljude. Interventna policija je poslana. Tri velika požara su. Pobijedit ćemo, ali pitanje je za koliko vremena i kolika će biti šteta", rekao nam je. Više pročitajte OVDJE.

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Jak je vjetar koji nosi žestoki plamen, a kanaderi ne mogu po noći. Sve je ostavljeno na hrabrosti ljudi i vatrogasnim vozilima. Prvo se spašavaju ljudi, pa imovina", rekao nam je. Više pročitajte OVDJE.

Lokalizirani požari kod Primoštena i Vodica

22.17 Požari koji su buknuli večeras u zaleđu Primoštena i Vodica uspješno su lokalizirani brzom reakcijom vatrogasnih snaga, a u njima nije bilo ugroženih objekata niti ljudskih života, potvrdio je u četvrtak navečer zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Šibenik Volimir Milošević za Hinu.

Riječ je o požarima manjeg opsega na nenaseljenom području gdje je gorjela šuma i nisko raslinje. U zaleđu Vodica požar je zahvatio oko dva hektara površine, dok je u Podgrebenu u zaleđu Primoštena opožarena površina nešto manja.

Vatrogasci u Podgrebenu privode sanaciju kraju te se očekuje da će požar ubrzo biti potpuno ugašen.

Nakon što su stavili pod nadzor požarišta na svom području, šibenski vatrogasci spremaju se za odlazak na ispomoć u Splitsko-dalmatinsku županiju, odakle je stigao zahtjev za dodatnim snagama na požarištu u Lokvi Rogoznici kod Omiša.

Grad Omiš počeo evakuaciju

22.09 - Grad Omiš na svojoj Facebook stranici objavio je obavijest vezan uz evakuaciju:

"Obavještavamo naše sugrađane i turiste iz naselja u sastavu Grada Omiša koja je večeras, dana 13.08.2026. zahvatio požar kako je mjesto evakuacije: GRADSKA SPORTSKA DVORANA RIBNJAK, Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš", stoji u objavi.

22.01 "Zbog požara koji je izbio oko 20.21 sat u mjestu Lokva Rogoznica, uz magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske", javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Slobodna Damlacija javlja da je, s obzirom na intenzitet požara na teren, upućen veći broj policijskih službenika s kombi vozilima kako bi bili pomogli građanima ukoliko bude potrebna evakuacija stanovništva i kao potpora gasiteljima na terenu.

" Također, iz istog razloga prema Lokvi Rogoznici su upućena dva službena plovila s posadom", naveli su.

S obzirom na to da je cesta D8 na području Lokve Rogoznice zbog požara zatvorena za promet, policijski službenici vozila u Omišu i na Dubcima preusmjeravaju na okolne pravce, a propuštaju se samo vozila žurnih službi i stanara.

"Apeliramo na vozače da poštuju upute i naredbe policijskih službenika na terenu - naveli su u policiji", naveli su iz policije.

Zoran Radunjić, zamjenik zapovjednika JVP-a Split, rekao je za Net.hr da su vatrogasci Splita stavljeni u pripravnost u slučaju da se vatra proširi tijekom noći.

21.53 - Stižu nam slike požara kod Omiša. Vidi se otvoren plamen.

Foto: Net.hr/Čitatelj

Foto: Net.hr/Čitatelj

Čitatelj nam se javio s Brača, otamo vidi požar: "Sad gori preko puta Pučišća, Lokva Rogoznica."

Drugi čitatelji također nam javljaju da se na cestama stvaraju ogromne gužve automobila zbog požara koji je izbio.

Foto: RadioNU

21.51 - Volmir Milošević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika za net.hr dao je najnovije informacije na požarištima.

"Kod Primoštena požar je lokaliziran. Nadam se da ćemo za oko pola sata ugasiti požar. Za sada nema opasnosti za kuće. Na teren je izašlo 18 vatrogasaca s pet vozila", rekao nam je.

21.40 - Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavili su video na kojem se vidi strašna kutinja. Požar je 'presjekao' cestu u Lokvi Rogoznici.

Policija šalje kombije za evakuaciju

21.44 - "Zbog požara koji je izbio oko 20.21 sat u mjestu Lokva Rogoznica, uz magistralu, cesta je zatvorena za sav promet na dionici od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske" javlja PU splitsko-dalmatinska, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Naknadno su javili kako je, s obzirom na intenzitet požara, na teren upućen veći broj policijskih službenika s kombi vozilima kako bi pomogli građanima ukoliko bude potrebna evakuacija stanovništva i kao potpora gasiteljima na terenu.

"Također, iz istog razloga prema Lokvi Rogoznici su upućena dva službena plovila s posadom", dodali su.

"S obzirom da je cesta D8 na području Lokve Rogoznice zbog požara zatvorena za promet, policijski službenici vozila u Omišu i na Dubcima preusmjeravaju na okolne pravce, a propuštaju se samo vozila žurnih službi i stanara", zaključili su.

Gori kod Primoštena

20.53 - U naselju Podgreben kod Primoštena u četvrtak u večernjim satima izbio je požar.

"Vatru smo vidjeli s balkona i prvo smo mislili da netko pali granje, ali jako brzo se počelo širiti i došli su vatrogasci", rekla je čitateljica za 24sata.

Osim u Podgrebenu, požar je izbio i na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu.

Buknuo požar kod Omiša

20.52 - Požar je buknuo kod Mimica, nedaleko od Omiša. Zasad nema informacija o ozlijeđenima, kao ni o uzroku požara. Više informacija bit će poznato nakon završetka intervencije i policijskog očevida.

Zbog požara zatvorena magistrala

20.46 - U Lokvi Rogoznici izbio je požar, a na teren su upućene vatrogasne snage, javlja Dalmacija Danas. Vatrogasci su trenutno na mjestu događaja i rade na gašenju požara te sprječavanju njegova daljnjeg širenja.

Foto: Čitatelj/Dalmacija Danas

Za sada nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama, kao ni o razmjerima materijalne štete.

"Jadranska magistrala (DC8): prekinut je promet u mjestu Lokva Rogoznica zbog požara", izvijestio je HAK.

Dalmatinski portal javlja da je u Lokvi Rogoznici požar buknuo u 20.21 sati iznad kafića "Morska vila", a da je policijska uprava splitsko-dalmatinska na požarište je uputila veći broj policajaca s kombijima, kako bi pomogli građanima ukoliko bude potrebna evakuacija stanovništva te kao potpora gasiteljima na terenu.