Rijeka doznala protivnika u play-offu Konferencijske lige

U play-offu Konferencijske lige, završnom kvalifikacijskom krugu prije ligaškog dijela, hrvatski predstavnik Rijeka će igrati protiv danskog Midtjyllanda.

Rijeka je dosta teško preskočila prepreku u trećem pretkolu, s ukupnih 2-1 je bila bolja od finskog Ilvesa. Nakon pobjede 1-0 na Rujevici u uzvratu u Finskoj Rijeka je odigrala 1-1, s tim da je finski sastav vodio 1-0. Jedini je strijelac za Rijeku u uzvratu bio Lasickas.

Midtjylland, posljednjih godina ponajbolja danska momčad, s ukupnih je 5-2 svladala irski Bohemians. U prvom ogledu u gostima je Midtjylland pobijedio 2-0, a u uzvratu je ovog četvrtka pred svojim navijačima slavio 3-2.

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Midtjylland je poveo u 26. minuti kada je Franculino realizirao jedanaesterac. Na 2-0 je povećao Johannesen u 47. minuti, dok je Bohemians smanjio u 62. kada je domaću mrežu pogodio Myers. Gol za 3-1 je dao Iheanacho u 78. minuti, dok je Rooney u 89. bio strijelac drugog gostujućeg pogotka i konačnih 3-2 domaćina.

Rijeka će prvo gostovati kod Midtjyllanda 20. kolovoza, dok je uzvrat na Rujevici sedam dana kasnije.