FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SENZACIONALAN USPJEH /

Marino Bloudek osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu!

Marino Bloudek osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu!
×
Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Za 27-godišnjeg Bloudeka je ovo bilo debitantsko finale na europskim prvenstvima

13.8.2026.
22:58
H..
Ben STANSALL/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Marino Bloudek postao je europski doprvak u finalnoj utrci na 800 metara održanoj u četvrtak na Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Hrvatski rekorder u ovoj disciplini sjajno je taktički trčao, gotovo od starta je bio taj koji je diktirao tempo. Jedini koji ga je cijelo vrijeme uspio pratiti, a na kraju i prestići, bio je Irac Mark English koji je u polufinalu postavio i novi rekord europskih prvenstava (1:43.49 minuta).

Ova je utrka bila značajno sporija pa je Englishevo pobjedničko vrijeme bilo 1:45.26 minuta. Marino Bloudek je srebro osvojio sa 1:45.62, a do bronce je dotrčao španjolski reprezentativac Mohamed Attaoui (1:45.71).

Marino Bloudek osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu!
Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Za 27-godišnjeg Bloudeka je ovo bilo debitantsko finale na europskim prvenstvima, dok je 33-godišnji English nakon dvije bronce (2022. u Muenchenu i 2014. u Zuerichu) dočekao i prvo zlato.

Marino BloudekEuropsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike