Marino Bloudek osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu!

Marino Bloudek postao je europski doprvak u finalnoj utrci na 800 metara održanoj u četvrtak na Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Hrvatski rekorder u ovoj disciplini sjajno je taktički trčao, gotovo od starta je bio taj koji je diktirao tempo. Jedini koji ga je cijelo vrijeme uspio pratiti, a na kraju i prestići, bio je Irac Mark English koji je u polufinalu postavio i novi rekord europskih prvenstava (1:43.49 minuta).

Ova je utrka bila značajno sporija pa je Englishevo pobjedničko vrijeme bilo 1:45.26 minuta. Marino Bloudek je srebro osvojio sa 1:45.62, a do bronce je dotrčao španjolski reprezentativac Mohamed Attaoui (1:45.71).

Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Za 27-godišnjeg Bloudeka je ovo bilo debitantsko finale na europskim prvenstvima, dok je 33-godišnji English nakon dvije bronce (2022. u Muenchenu i 2014. u Zuerichu) dočekao i prvo zlato.