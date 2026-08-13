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RIJEKA SE PROVUKLA /

Kek nakon drame: 'Ponekad ti u životu treba poljubac sreće'

Prva reakcija Keka nakon plasmana u play-off Konferencijske lige

13.8.2026.
21:17
RTL Danas
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Nogometaši Rijeke igrat će dvije utakmice play-offa Konferencijske lige, posljednjeg kvalifikacijskog kruga prije ligaškog dijela, nakon što su u dva dvoboja bili bolji od finskog Ilvesa s ukupnih 2-1.

Poslije minimalne pobjede 1-0 na Rujevici Rijeka je ovog četvrtka, u uzvratu u finskom Tampereu, remizirala 1-1. Osigurala je Rijeka time play-off i dvije utakmice protiv danskog Midtjyllanda ili irskog Bohemiansa.

Utakmicu je pred kamerom RTL Danas komentirao trener Rijeke Matjaž Kek koji se osvrnuo i na zdravstveno stanje prve svoje zvijezde Tonija Fruka koji nije zaigrao zbog ozljede.

"Vidjeli ste na treningu, jednostavno ne može. Njegova volja je neizmjerna, ali u ovakvim  utakmicama trebamo baš na sto posto igrače, a tu Toni nije bio sposoban. Ozlijedio se i Vignato prije tri dana, ne mogu na njega računati, a Kabadayi nema pravo nastupa", rekao je na početku Kek i nastavio:

"Vidjet ćemo, za tri dana je nova priča, znamo kamo odlazimo, znamo kako je Varaždin počeo prvenstvo i opet nas čeka teška utakmica, ali zakuhali smo si sami. To želimo pa da vidimo kako ćemo na to odgovoriti."

"Danas još poljubac sreće, ali ponekad ti treba u životu", zaključio je trener Rijeke.

Matjaž KekRijekaKonferencijska LigaToni Fruk
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